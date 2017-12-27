Это произошло в рамках проекта «Приемная семья для пожилого человека».

В 2017 году 37 одиноких пожилых человека обрели приемные семьи, приводит слова министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой «Татар-информ». Это произошло в рамках проекта «Приемная семья для пожилого человека», который запущен в РТ с этого года. Задача проекта заключается в создании семьи для одиноких пожилых людей, проживающих в интернатах, которые остались в преклонном возрасте без родных, дома, поддержки. Отметим, что ни один из участников не пожелал вернуться в интернат.