Такое предписание вынесено прокуратурой Приволжского района.

В Казани прокуратура Приволжского района потребовала от районных властей демонтировать незаконные ограждения во дворах жилых домов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой были обнаружены незаконные ограждения и шлагбаумы во дворах домов на улицах Жимешле, Салимжанова, Жасминной, Сабит, Братьев Петряевых и Листопадной. Они препятствуют проезду автомобилей экстренных служб, что создает угрозу жизни людям.

Ранее прокуратура уже делала предписание администрации Вахитовского и Приволжского районов о демонтаже препятствий. В настоящее время ведомство требует демонтировать препятствия и наказать виновных в неисполнении прежнего предписания.