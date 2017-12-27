Животные прибыли из Германии.

В казанском аэропорту оформили сопроводительную документацию на 9 гамадрилов, которых привезли из Германии, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РТ. Также в период с 23 по 27 декабря в аэропорту оформили документы на вывоз двух собак в Санкт-Петербург и Стамбул и одной кошки в Германию.

Кроме того, в указанный период в багаже и ручной клади был обнаружен незаконно ввезенный на территорию РФ продукт - жир курдючный весом 3 кг. На ввоз данной продукции действует временное ограничение. Владельцу груза был выписан штраф, а продукция сожжена в утилизационной печи.