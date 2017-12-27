Авария произошла минувшей ночью.

В Челнах автомобилист, управляя машиной «Лада Калина», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Ладой Гранта». После этого «Калина» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Оку», сообщают «Челнинские известия». Выяснилось, что 29-летний водитель «Калины» не был пристегнут ремнем безопасности, не имел страхового полиса ОСАГО, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии на Набережночелнинском проспекте водители «Гранты» и «Оки» были госпитализированы.