О промежуточных итогах Республиканского фонда поддержки в интервью ИА «Татар-информ» рассказал председатель фонда Айрат Нурутдинов.

«Мы согласовали с руководством нашей республики, что с 1 февраля планируем начать второй и третий этапы поддержки - прием заявлений от двух категорий лиц. Первая - льготная категория физических лиц, находящихся в реестре требований кредиторов Татфондбанка и Интехбанка. Это инвалиды первой и второй групп, участники Великой Отечественной войны. Также, скорее всего, в эту категорию войдут родители детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе. Речь идет не о всей сумме, а о переуступке требования на сумму до 500 тысяч», - отметил Айрат Нурутдинов.

Вторая категория лиц – юридические лица, совокупный объем требований которых составил от 300 до 500 тысяч рублей. Если говорить о выплатах в размере до 500 тысяч рублей, то они покроют примерно 60 процентов всего реестра требований кредиторов - юридических лиц Татфондбанка в количественном выражении, сказал он.

На текущий момент подано 2159 заявлений, 1497 заявлений - от юридических лиц. В рамках первого этапа поддержка оказывается юридическим лицам, включенным в третью очередь реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, совокупный объем требований которых на момент закрытия реестра составил не более 300 тысяч рублей. Подавляющее большинство кредиторов имеют небольшие задолженности, около 40 процентов из них - до 300 тысяч рублей, и только крайне небольшая группа лиц имеет очень серьезные суммы. Из поданных заявлений под первый этап выплат подпадает 708 с общей суммой требований в 92, 6 млн рублей. Из них - 540 заявлений от кредиторов Татфондбанка на сумму 70,8 млн рублей, 168 заявлений от кредиторов Интехбанка на сумму 21,8 млн рублей.

Физические лица уже получили возмещение от Агентства страхования вкладов в 1,4 млн рублей. АСВ в процессе банкротства банков в настоящий момент производит расчеты с кредиторами ТФБ в размере 15,1 процента от суммы их требований, а с кредиторами Интехбанка - в размере 11,7 процента.

В планах у РФП оказать поддержку не только определенным категориям физлиц, а всем физическим лицам, которые являются вкладчиками вышеназванных банков.