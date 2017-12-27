Сегодня, 29 декабря, на площади Тысячелетия открывается главная городская елка. Начало мероприятия в 17.00. Перед жителями и гостями с вокально-хореографическими номерами выступят детский хор школы Игоря Крутого, театр танца «Шарм», ансамбль «Ворожея», «Зу-Ляй-Ля», Матвей Козин, Мария Семенова.

Гостей праздника встретят аниматоры-снеговики. Кстати, на елке будут подведены итоги открытого конкурса «Народный Дед Мороз». Победитель получит главный приз - 100 тысяч рублей.

Кульминация праздника запланирована на 18.00. Торжественный момент напомнит казанцам о чемпионате мира по футболу - в следующем году Казань наряду с еще десятью российскими городами примет матчи турнира. После того как на центральной елке зажгутся огни, прогремит праздничный салют и продолжится праздничная программа, сообщают в управлении культуры исполкома Казани.

На этом праздничные гулянья не заканчиваются. 30 декабря казанцев приглашают в сквер у Дворца земледельцев на «Встречу Нового года». Начало развлекательной программы в 10.00, сообщили в мэрии города. Организаторами праздника для детей и взрослых стали Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций и Союз организаций потребительской кооперации РТ. Пройдут конкурсы, костюмированное шоу, казанцев будут угощать шурпой с бараниной и другими национальными блюдами. Свою программу подготовили и творческие коллективы Татарстана. «Встреча Нового года» запланирована также на 3, 5 и 7 января.