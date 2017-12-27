Молодежная сборная России по хоккею на чемпионате мира в Баффало во втором матче сумела крупно переиграть сборную Швейцарии - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Воспитанник Татарстана, 17-летний Андрей Свечников, отметился дублем.
 