Уже в это воскресенье мы будем встречать Новый год. Делать это можно по-разному, но чаще всего в нашей стране празднование предполагает застолье, а праздничный стол - наличие алкоголя. Вот и получается, что самочувствие человека 1 января зачастую зависит от того, сколько он выпьет накануне. Существует масса народных методов, которые, как считается, могут помочь избежать неприятных последствий употребления алкоголя. Рассмотрим самые популярные из них.



Плотно закусывать

Дескать, закуси сальцем, а лучше выпивай под горячее, тогда и пьянеть сильно не будешь, и мук похмелья избежишь. Верно лишь отчасти. Определенно, пить на пустой желудок не стоит. Однако и слишком много есть за праздничным столом также не следует. Конечно, обильная трапеза замедлит усвоение спирта, опьянение наступит позже, но оно все равно неизбежно. В то же время это обеспечит дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, поэтому наутро организму будет сложнее вывести продукты метаболизма алкоголя.

Сюда же следует отнести такой народный способ, как выпить сырое яйцо или съесть кусочек сливочного масла перед тем, как сесть за стол. Как и в случае с плотной закуской, это может замедлить усвоение алкоголя, но опьянения в конечном счете не избежать.

Выпить стопочку незадолго до основного застолья

Мол, выпьешь чуть-чуть за пару часов до застолья, организм привыкнет к алкоголю, пьянеть будешь медленнее. Частично верно. Исследования показывают, что такой приемчик заставит организм заранее вырабатывать ферменты, необходимые для переработки алкоголя, но похмелья таким образом не избежать, ведь важно то, сколько человек выпил в итоге. Так что лучше уж просто пить в меру.

Не смешивать и не понижать градус

Дескать, это потому у меня голова болит, что я вчера с коньяка на водку перешел. Довольно спорно - мнения ученых здесь расходятся. Некоторые считают, что не слишком принципиально, в каком виде спирт попадет в организм, важнее его количество. Однако нельзя сбрасывать со счетов психологический эффект: обычно человеку проще контролировать количество выпитого за столом, если он весь вечер пьет один и тот же напиток, а не все подряд.

Другие исследователи придерживаются мнения, что нельзя смешивать спирты, произведенные из разного сырья. Так, вина и коньяки чаще всего изготавливаются из винограда, виски и пиво - из ячменя или кукурузы, водка - из пшеницы. В соответствии с данной теорией разные типы напитков лучше не смешивать.

Что касается народной мудрости о том, что градус напитка лучше не понижать, то рациональное зерно в этом правиле есть. Ведь начинающий с крепкого спиртного быстрее теряет способность контролировать себя, дальше в ход идет все, что можно налить. Кроме того, когда после крепких напитков переходят на содержащие газ, например пиво или шампанское, спирт в организме быстрее усваивается. Этому способствует углекислый газ, который раздражает стенки желудка. Впрочем, в молодежных компаниях нередко вечеринка начинается сразу с коктейлей из крепкого алкоголя, смешанного с газированным напитком. И о понижении градуса речь не идет.

Благородные и дорогие напитки предпочтительнее

Мол, это же не сивуха какая-нибудь дешевая, выдержанный напиток, не спирт, а чисто слезы ангела, с такого в жизни голова не заболит. А вот не все так просто. Если отбросить вкусовые предпочтения, то, чем чище алкоголь, тем легче пройдет похмелье. Характерные вкус, цвет и аромат виски и коньяков достигаются за счет выдержки напитка и насыщения его соответствующими веществами. Однако любой алкоголь далеко не полезен организму.

Исследования показывают, что самый «беспохмельный» алкогольный напиток, как ни удивительно, это водка. Впрочем, похмелья многим удается добиться за счет количества выпитого.

Прием витаминов

Якобы, раз уж алкоголь из организма вымывает всякие полезные вещества, съем-ка я полпачки аскорбинки заранее, глядишь, утром будет легче. Не будет. Один из самых бесполезных советов - прием витаминов перед употреблением алкоголя. Это не поможет ни от быстрого опьянения, ни от утреннего похмелья. Впрочем, врачи назначают витаминотерапию при лечении последствий длительных запоев, но это уже совсем другой случай.

Чудо-препараты

Дескать, выпью волшебную таблеточку от похмелья, все как рукой снимет, будто и не пил совсем. Увы, пока наука не дошла до такого волшебства. Препараты, прием которых перед употреблением алкоголя или наутро обещает избавление от мук похмелья, обычно состоят почти полностью из аспирина. Исследования показывают, что он действительно может поспособствовать выводу алкоголя из организма, но в то же время может вызвать кровотечение, раздражение желудка и поражение печени. Поэтому польза от подобных препаратов сомнительна.

Баня

Ух, парилочка, да с веником, она с потом всю дрянь от алкоголя из организма-то выведет. Парилку или сауну нередко считают чуть ли не панацеей от опьянения и похмелья. В действительности же баня способствует выводу из организма жидкости и электролитов, что как раз и является одной из причин утреннего похмелья. К тому же баня - это серьезная нагрузка на сердце, что в сумме с алкоголем может привести к трагическим последствиям.

Итог

Как ни банально, но вывод очевиден: единственный способ избежать опьянения и похмелья - не пить вовсе. А если уж выпивать, то делать это умеренно, не превращая застолье в испытание над организмом.