Недавно в компании друзей мне довелось услышать мнение, дескать, мужчиной быть экономически выгоднее, чем женщиной, в силу того, что сильному полу не приходится тратиться на косметику. И знаете, мнение это было тут же оспорено дамами. Почему?



История вопроса

Примечательно, что на протяжении истории человеческой цивилизации у многих народов мужчинами было принято краситься не реже, чем женщинами. Так, считается, что мужской макияж был распространен у древних египтян, греков, китайцев и японцев. Значительную роль в распространении этого явления сыграл театр. Так, в японском театре кабуки женские роли игрались юношами, а для достижения сходства использовался макияж. Аналогичная тенденция наблюдалась и в Европе в эпоху Возрождения. Стоит заметить, что с распространением оспы европейская аристократия использовала пудру для скрытия отметин от нее вне зависимости от пола.

А что сейчас

Заметим, вся вышеописанная косметика относится к декоративной, а ею в наши дни в основном пользуются только профессионалы: эстрадные исполнители, актеры, модели. Рядовые мужчины редко готовы пользоваться макияжем.

А вот средствами для ухода за кожей и волосами сильному полу пользоваться, по мнению дам, совсем не зазорно. Ведь крепкие волосы и гладкая кожа - это показатели здоровья человека. При этом практически все мужчины пользуются пеной или гелем для бритья, также являющимися косметикой, но стесняются или не считают нужным применять, например, увлажняющий крем. Так с какими проблемами мужчины могут справиться с помощью современных косметических средств?

Раздражение кожи. Начать все же хочется с бритья, ведь эта процедура для большинства мужчин является практически ежедневной. Качественные косметические средства в виде пены или геля для бритья ощутимо упрощают ее. От обычного мыла они отличаются наличием компонентов, способствующих заживлению кожи. После бритья косметологи рекомендуют отказаться от одеколона в пользу лосьона, также успокаивающего и увлажняющего кожу. Однако обладателям жирной кожи стоит быть осторожнее при выборе таких средств.

Прыщи и чистота кожи. Принято считать, что по прошествии подросткового возраста прыщи редко беспокоят мужчин, но эта проблема связана отнюдь не только с гормональным фоном. Нередко причиной появления прыщей становится банальное загрязнение пор, а с ним можно вполне эффективно бороться с помощью косметики.

Шелушение кожи и круги под глазами. Шелушащаяся и потрескавшаяся кожа - особенно актуальная проблема в нашей стране с довольно суровыми зимами. А темные круги под глазами нередко бывают от недосыпа. Обе эти проблемы объединяет то, что с ними довольно эффективно борются питательные и специальные кремы.

Морщины. Конечно, этих спутников старения мужчины опасаются не столь сильно, как прекрасная половина человечества. Напротив, многие считают, что морщины прибавляют им импозантности. А тем, кто этого мнения не разделяет, на помощь придет косметика.

Солнечные ожоги и неровный загар. Самый распространенный загар у мужчин в нашей стране - «колхозно-огородный», получаемый во время соответствующих работ. А если серьезно, кремы от и для загара позволяют добиться ровного цвета кожи. Да и от солнечных ожогов будут весьма кстати, особенно на курортных пляжах.

Ломкие и секущиеся волосы. Очевидно, что мужчинам, предпочитающим короткие стрижки, значительно проще поддерживать волосы в хорошем состоянии, чем их прекрасным спутницам. И все же даже у них возникают проблемы с питанием волос, с чем помогут справиться специальные шампуни, бальзамы и маски.

Вывод

Следует признать, что большинство средств по уходу за кожей и волосами - это практически те же гигиенические средства. А если мужчине не зазорно пользоваться мылом и зубной щеткой, то почему бы не расширить свой арсенал по борьбе за здоровье и красоту?