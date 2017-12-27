На территории КСК «Казань» открылась национальная деревня «Ханский двор».

На открытии площадки Кыш Бабай и Дед Мороз вместе с пришедшими на праздник детьми зажгли огни на новогодней елке. В праздничной программе приняли участие исполнители, победившие в различных городских и республиканских конкурсах, а также известная группа «Интонация», композициям которой подпевали взрослые и дети. Дед Мороз и сказочные персонажи вместе со зрителями танцевали и водили хороводы под зажигательные песни.

«В этом году мы добавили несколько новых аттракционов, внутри «Ханского двора» будут работать машинка-аттракцион «Макуин» и развлекательная площадка «Лопни шарик». Также работают каток, резиденция Деда Мороза и незамерзающий фонтан, который так полюбился гостям в прошлом году», - отметила руководитель проекта, начальник отдела событийного маркетинга АО «Татспиртпром» Луиза Мингалеева.

Она добавила, что программа «Ханского двора» на протяжении всех праздничных каникул будет довольно разнообразной. Так, с 1 по 8 января с 19.00 до 21.00 все желающие смогут посетить новогоднюю дискотеку и праздничный концерт, который будет сопровождаться выступлением национального фольклорного ансамбля «Риваять» и татарской тематической программой.

Проект реализует АО «Татспиртпром» при содействии исполкома Казани.

Площадка продолжит свою работу до 13 января. Вход на всю территорию «Ханского двора» бесплатный.