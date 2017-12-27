Январь - второй месяц зимы, славится своим крутым нравом. Водовороты метелей сменяются тихими днями с искрящимся под солнечными лучами снегом. Трескучий мороз дает о себе знать приятным пощипыванием щек и носа, затейливыми узорами на окнах.



О погоде середины зимы рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

В январе дни уже заметно становятся длиннее. Однако низкое солнце пока не успевает согревать поверхность земли, поэтому морозы в этом месяце - привычное явление.

По климатическим особенностям январь является самым холодным месяцем года, среднемесячная температура по Казани составляет 13,1 гр. мороза, столбик термометра по ночам частенько опускается ниже 30-градусной отметки. В народном календаре подмечены повторяющиеся почти ежегодно периоды особо сильных похолоданий, называемых рождественскими и крещенскими морозами (7 и 19 января).

В течение января в Казани и пригородах выпадает в среднем около 33 миллиметров осадков в виде снега - в нашей климатической зоне такого количества вполне достаточно для надежного укрытия и благополучной перезимовки растений. Нынче в течение декабря обильные снегопады выдали почти двухмесячную норму осадков.По прогнозу Гидрометцентра в январе нового 2018 года температурный фон ожидается нормальным - около средних многолетних значений, количество осадков также в пределах нормы.

Новогодняя ночь обещает быть комфортной. Порадует небольшой снег, обойдется без метели и колючего ветра. Слабоморозная погода не помешает веселиться возле елок в парках города, кататься с горок, выходить на лыжню и просто прогуливаться по новогодним улицам, наполненным магией волшебства.

В первые январские дни ожидаются прояснения с ночными морозами ниже 10 градусов. До конца первой десятидневки с выходом теплого атлантического циклона установится неустойчивая пасмурная погода, пройдут снегопады, в отдельные дни ожидаются метели с порывистым ветром. Морозы ослабеют: ночью до 5 - 10, днем 3 - 8 градусов.

Всю вторую десятидневку преобладающее воздействие на погоду будет оказывать периферия азиатского антициклона. Обычно это носитель малооблачной погоды, но в зимнее время и в антициклонах не обходится без выпадения небольшого снега. В ясные ночи подступят морозы до 19 - 21 градуса. В дневные часы температура не опустится ниже 15 - 17 градусов мороза.

В третьей декаде снова пожалуют западные циклоны, один за другим будут проходить атмосферные фронты. Они затянут небо облаками, добавят снега. Несколько дней могут отличиться метелями со снежными заносами на дорогах. До 25 января ожидается преобладание умеренно-морозной погоды: ночью 16 - 18, днем 9 - 11 гр. мороза. В последней пятидневке предполагается воздействие теплого сектора средиземноморского циклона, морозы могут ослабеть: ночью до 7 - 12, днем 3 - 8 градусов мороза.

В народном календаре январь знаменит не только своей завораживающей красотой, но и наступлением особо важного события в жизни христиан - светлого праздника Рождества Христова, который отмечается 7 января. Дни с 7 по 19 января называются Святками. В Святки на Руси традиционно проводились различные игры, веселые катания на санях, всевозможные снежные забавы, устраивались гадания и колядки. Чаще всего гадали в ночь с 13 на 14 января - на старый Новый год. Святки являлись периодом шумных свадеб. И в наше время зима для россиян - это традиционные забавы в виде катания с гор, на лыжах и коньках.

В народе сохранилось немало погодных примет. Поражает наблюдательность сельских жителей, которые всегда успевали подготовиться к грядущим переменам в погоде, просто наблюдая за птицами, зверями и природными явлениями. Например, если домашние кошки стараются спрятаться под одеяло или сворачиваются в клубочек, жмутся к батарее, значит, скоро придут холода. Более вольное их поведение сигнализирует об обратном: кот раскидывается спать посреди комнаты - стоит готовиться к тому, что столбик термометра устремится вверх, наступит оттепель. Интересно, что охотники всегда узнают о наступлении зимы заранее, наблюдая за зайцами в лесу. Заяц переоделся в белую шубку - зимние морозы и снегопады уже на подходе. Наступление настоящих морозов предвещают снегири. Как только они появляются на ветках деревьев, можно ждать прихода настоящей зимы.

Какой бы ни была погода в январе, этот месяц отличается самыми длительными праздничными каникулами в году. Так что он просто обязан принести много радостных моментов!