Желтая Собака, которая в соответствии с восточным гороскопом придет к нам в 2018 году, большая сладкоежка. Мы предлагаем задобрить ее, приготовив на праздничный стол десерты, а чтобы наверняка получить ее благосклонность, использовать для этого фрукты соответствующего цвета - хурму, апельсины, мандарины.

Десерт «Оранжевый соблазн»

Ингредиенты: хурма - 1 шт., апельсины - 2 шт., мандарины - 2 шт., сахарный песок - 0,5 стакана, желатин - 1 ст. ложка, кипяток - 1 стакан, яйца - 2 шт., молоко - 1 стакан, мука - 2 ст. ложки, сливочное масло - 50 г, ваниль - 1 пакетик, горький шоколад - 0,5 плитки, бисквитное печенье - 0,5 кг.

Готовим заварной крем. Яйца смешать в кастрюльке с двумя столовыми ложками сахарного песка и муки. Молоко нагреть, но не дать закипеть. Постепенно влить его, помешивая, в яичную смесь. Полученную массу нагреть, постоянно помешивая. Довести крем до загустения и снять с огня. Когда он остынет, добавить размягченное сливочное масло и взбить миксером.

Фрукты помыть, очистить от кожуры, пленок и нарезать на маленькие кубики. В кипяток добавить 2 - 3 ст. ложки сахара, прокипятить 5 минут и залить полученным сиропом подготовленные фрукты. Дать остыть.

В широкие стеклянные креманки по очереди выложить заварной крем и кусочки фруктов. Верхний слой должен быть из крема. Посыпать его шоколадной стружкой и убрать в холодильник на час. Перед подачей воткнуть в десерт по три палочки бисквитного печенья.

Апельсиновое мороженое

Ингредиенты: крупные апельсины - 6 шт., пломбир - 0,5 кг, клубничное варенье - 2 - 3 ст. ложки, свежая клубника - 6 шт., грецкие орехи - 2 ст. ложки.

Апельсины вымыть, разрезать пополам, аккуратно вынуть мякоть. Из кожуры должны получиться чаши в виде полусфер. Мякоть без белой пленки мелко нарезать. Орехи измельчить. Апельсины, клубничное варенье добавить в мороженое, слегка перемешать и заполнить смесью чаши из кожуры. Посыпать орехами и убрать в холод. При подаче украсить половинками свежей клубники.

Приятного аппетита!

