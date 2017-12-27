Открытие елочных городков уже позади, зато выступления артистов, разнообразная детская программа и мастер-классы ждут казанцев и гостей столицы в новогодние каникулы в парках и скверах города.

Так, 29 декабря в Горкинско-Ометьевском лесу с 16 до 17 часов пройдет театральное представление от театра клоунады «Высокие Братья». В это же время в ЦПКиО им. Горького - выступление театральной компании REMUE MENAGE (Франция). Тем, кто не успеет на выступление французских театралов, не стоит расстраиваться - с 20.00 до 21.00 компания переместится в парк «Черное озеро». Парк «Сосновая роща» ждет ребят и взрослых на детскую программу с 16 до 17 часов, с 19 до 20 часов - театральное представление от театра клоунады «Высокие Братья». В парке «Дербышки» программа для детей пройдет с 17 до 18 часов.

30 декабря, в Горкинско-Ометьевском лесу с 16 до 17 часов - выступление театральной компании REMUE MENAGE, которое повторится с 20 до 21 часа в парке «Крылья Советов». Театральное представление от театра клоунады «Высокие Братья» ждет своих зрителей в парке «Дербышки» с 16 до 17 часов, в ЦПКиО им. Горького - с 19 до 20 часов. Кроме того, в парке «Черное озеро» с 17 до 18 часов пройдет спектакль-экскурсия о жизни Льва Толстого. Детская программа - в парке «Калейдоскоп» с 14 до 15 часов и парке «Континент» с 17 до 18 часов.

31 декабря часовое выступление REMUE MENAGE начнется в парке им. Урицкого в 16 часов. В Лядском саду в это время - театральное представление от театра клоунады «Высокие Братья», которые переместятся с 18.30 до 19.30 в парк «Калейдоскоп». Новогоднюю ночь на катке предлагает посетителям парк «Черное озеро» с 23.30 до 03.00, если позволят погодные условия.

1 января в парке «Черное озеро» 17 до 18 часов спектакль-экскурсия о жизни Льва Толстого. В это время Театр клоунады «Высокие Братья» ждет зрителей в парке «Крылья Советов» на свое представление, которое можно также увидеть с 19 до 20 часов в парке им. Урицкого.

2 января с 16 до 17 часов театр клоунады «Высокие Братья» соберет отдыхающих в сквере им. Аксенова. Чуть позже, с 19 до 20 часов представление клоунов пройдет в парке «Черное озеро».

3 января помимо спектакля-экскурсии о жизни Льва Толстого в парке «Черное озеро» с 17 до 18 часов, всех посетителей парка ждет Праздничная новогодняя программа «Бал Наташи Ростовой» с 19 до 22 часов. В парке им. Горького с 15 до 16 часов - новогодняя программа от театральной студии «СДВИГ», с 18 до 19 часов - представление от театра клоунады «Высокие Братья». Кстати, в парке «Континент» оно пройдет немного раньше - с 16 часов. Праздник придет в этот день и в сквер «Дербышки» - с 14 до 15 часов всех ребят ждет детская программа.

4 января в Горкинско-Ометьевском лесу - мастер-класс по фетровым игрушкам (с 15 до 17 часов), в парке «Черное Озеро» - спектакль-экскурсия о жизни Льва Толстого (с 17 до 18 часов), дискотека от бара «Соль» на катке с 19 до 22 часов. В 16 часов в парке им. Горького начнется новогодняя программа от театральной студии «СДВИГ», в сквере им. Аксенова в это время - концерт с участием татарских музыкантов. С 14 до 15 часов - программа для детей в парке «Калейдоскоп».

5 января в Горкинско-Ометьевском лесу начнется с Открытой тренировки по лыжам от «I love running» с 9 до 11 часов, в парке «Черное озеро» - с 16 до 17 часов мастер-класс на катке, в это же время в парке им. Горького Новогодняя программа от студии «СДВИГ». Детский праздник ждет ребят в парке «Сосновая роща» с 14 до 15 часов.

6 января с 11 до 12 часов - открытое бесплатное занятие по лыжным гонкам для детей в Горкинско-Ометьевском лесу.

В парке «Черное озеро» с 17 до18 часов - спектакль-экскурсия о жизни Льва Толстого. В ЦПКиО им.Горького с 15 до 16 часов - выступление театральной студии «СДВИГ», с 18 до 19 часов - «Рождественские песнопения на ярмарочной площади». В парке «Крылья Советов» ретро-вечеринка «Карнавальная ночь» пройдет с 18.00 до 19.30. Посетители сквера им. Тинчурина с 16 часов могут побывать на детской программе.

7 января в Горкинско-Ометьевском лесу с 10 до 12 часов - открытое соревнование по лыжным гонкам среди ветеранов лыжного спорта. В парке «Черное озеро» с 16 до 17 часов - мастер-класс на катке, с 17 часов - спектакль-экскурсия о жизни Льва Толстого.

В ЦПКиО им.Горького с 16 часов - новогодняя программа от театральной студии «СДВИГ».

8 января посетителей Горкинско-Ометьевского леса с 12 до 14 часов ждет новогодний мастер-класс. Завершатся праздничные мероприятия Парк спектаклем-экскурсией о жизни Льва Толстого («Черное озеро», с 16 до 17 часов) и выступлением театральной студии «СДВИГ» в парке им. Горького в это же время.