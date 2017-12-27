Зима с ее традиционной гололедицей - пора травм, связанных с падениями. По крайней мере, мы привыкли так считать. Впрочем, статистика показывает обратное: 85 - 90% травм люди получают, не выходя из дома.

Об этом, а также об итогах Года профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата в ходе пресс-конференции журналистам рассказали главный травматолог РТ Сергей Кривошапко и заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КГМА Игорь Панков.

С наступлением зимы доля травм, полученных при падении на улице, в Татарстане увеличивается на 15 - 20%. Как отметил Сергей Кривошапко, большая часть таких травм не приводит к серьезным последствиям. Совсем другое дело - ДТП. Зачастую при авариях люди получают тяжелые увечья, которые могут привести к летальному исходу. Для скорейшего оказания в таких случаях медицинской помощи на загородных трассах республики работает 21 травмпункт. Для быстрой доставки туда пострадавших используются вертолеты Ми-2 и Ми-8. По словам Сергея Кривошапко, воздушный транспорт сокращает время доставки пациента до 20 минут, что позволило снизить число погибших от травм, полученных при ДТП.

Игорь Панков отметил опасность, особенно актуальную для детей в зимний период, - катание с горки на «ватрушках» и ледянках. По его словам, эта невинная с виду забава приводит к переломам позвоночника. Также он отметил, что травма зачастую проявляет себя не сразу, а спустя некоторое время. Один из симптомов - боли в грудном отделе позвоночника. По словам Игоря Панкова, многие родители не сразу реагируют на жалобы ребенка и в результате обращаются к врачам только спустя несколько дней после травмы.

В целом травматизм граждан недешево обходится государству. Сергей Кривошапко отметил, что оплата амбулаторной медицинской помощи при травмах и их последствиях, стационарного лечения из средств ОМС, а также выплаты по больничным листам ФСС обошлись бюджету Татарстана в 2015 году в 2,7 млрд рублей.