С 31 декабря по 1 января на патрулирование казанских улиц и мест массовых гуляний заступят более 2000 сотрудников полиции и частных охранных предприятий, а также военнослужащих-срочников из рядов Росгвардии.

Об этом, а также о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности Казани в период новогодних праздников, рассказал начальник Управления организации общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Татарстана МВД по РТ Рустам Ибрагимов.

Ежедневно порядок в городе будут обеспечивать не менее 400 патрульных, вдвое больше таковых заступят на дежурство на Рождество.

В общей сложности в Татарстане открыто 113 елочных городков, из которых 42 расположились в Казани. Каждый из них, равно как и другие места предстоящих массовых гуляний, заблаговременно проверены сотрудниками правопорядка совместно с главами администраций и организаторами мероприятий. На каждом из таких объектов приготовлены барьеры и оборудование для досмотра на входе. Также с помощью строительных блоков и инженерных сооружений будет ограничен доступ на площадки автотранспорту. Стоит отметить, что сотрудники полиции в этом году уже успели продемонстрировать эффективность своих действий, успешно обеспечив безопасность Президентской елки с участием 7000 детей, которая прошла в Казани 25 декабря.

Следует заметить, что несовершеннолетним детям в новогодние каникулы лучше не гулять по ночам без родителей: в течение всего каникулярного периода участковые, инспекторы ПДН и члены ДНД будут проводить рейды по выявлению таковых.

Отдельно Рустам Ибрагимов подчеркнул успехи полиции по борьбе с незаконной вырубкой хвойных деревьев. С начала ежегодной операции «Ель» было выявлено 112 административных правонарушений, связанных с незаконной рубкой и продажей елочек.

Также МВД по РТ напоминает об особом противопожарном режиме, объявленном на время новогодних праздников. В частности, фейерверки и салюты в Казани рекомендуется запускать исключительно на специальных площадках:

в Советском районе - на территории пустыря напротив торгового комплекса между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина;

в Приволжском районе - на парковке площадки Сабантуя в поселке Мирном;

в Кировском районе - на территории Кировской дамбы по улице Нижнезареченской;

в Ново-Савиновском районе - на площадке за пересечением улиц Гаврилова и Чуйкова.

