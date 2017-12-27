Корреспондент «КВ» узнал подробности проекта кольцевой электрички в Казани и о будущем ВСМ - высокоскоростной магистрали.

В понедельник состоялась традиционная итоговая пресс-конференция, на которой замначальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов рассказал журналистам о результатах 2017 года и планах на будущее.

В этом году услугами железнодорожного транспорта по Казанскому региону ГЖД воспользовались более 8 млн человек, возросли объемы отправки грузов. Впервые была опробована практика перевозки болельщиков бесплатными поездами во время проведения Кубка конфедераций FIFA. Спикер напомнил, что аналогичный проект будет реализован на чемпионате мира следующим летом.

Для повышения безопасности на железной дороге запланировано, в частности, начать строительство пешеходного моста через пути у онкологического центра в Казани. Проблема перехода в этом месте остро стоит не один год. Кроме того, в 2018 году в Татарстане будет запущен пилотный проект, который призван снизить количество несчастных случаев с детьми. Бесплатное мобильное приложение, используя службы геолокации, будет отключать воспроизведение музыки и социальные сети в телефоне ребенка, когда тот приблизится к железнодорожным путям.

Затронул Александр Черемнов и вопрос пуска электрички в ЖК «Салават Купере».

- Много мнений. Кто-то за трамвайную линию, кто-то за дублер автодороги. Район новый, большой. В перспективе туда будет заселено 150 тысяч человек. Один из вариантов обеспечения людей транспортом - железная дорога. Проектом сегодня занимается Министерство транспорта РТ, - подчеркнул спикер. Плюсы пуска электрички очевидны: инфраструктура уже готова, стоимость проекта ясна, сроки реализации минимальны. Но последнее слово будет за городскими властями.

Анонсировал спикер и план второго проекта - городского железнодорожного кольца.

- Этот проект был бы просто космос! - не скрывал эмоций Александр Черемнов. - Сегодня мы не можем доставить пассажиров со станции «Казань-2» в аэропорт без пересадки. Если полукольцо в районе Аракчино будет сделано, то человек сможет из аэропорта попасть по железной дороге практически в любую точку города.

Не обошли стороной и вопрос строительства высокоскоростной магистрали. Спикер отметил, что на последнем съезде железнодорожников Президент РФ обозначил важность ВСМ. Первым станет участок Москва - Владимир (проект уже прошел госэкспертизу), а далее ветку продлят до Нижнего Новгорода и Казани. Задержка с началом реализации проекта связана как с немалой суммой на строительство - более 1 трлн рублей, так и с разногласиями по поводу инвесторов.

Китай готов инвестировать, но при условии, что будут задействованы только их материалы, технологии и рабочая сила. Но проект строительства ВСМ почти полностью разработан российскими учеными, предполагалось привлечь к реализации наших специалистов, отметил Александр Черемнов.

Тем не менее международные направления из Казани развиваются. В декабре в Казань прибыл первый поезд из Алматы. Большие планы и на 2018 год: столица РТ рассчитывает наладить прямое железнодорожное сообщение с Минском.