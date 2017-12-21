Каковы первые результаты модернизации татарстанских поликлиник? В чем польза диагностики? Чем опасны ледянки для катания с горок? Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин на итоговой в этом году пресс-конференции.

О модернизации поликлиник

- В 2017 году Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение о масштабной модернизации поликлиник. Это для всех нас знаковое событие. Таких масштабных работ по модернизации первичного звена системы здравоохранения в других регионах России не проводят.

Программа реорганизации и улучшения работы поликлиник нашей республики реализуется в рамках проекта «Дружелюбная поликлиника». Наша задача - внедрить в работу поликлиник главные принципы: четкая организованность, порядок, чистота, продуманная логистика. Важно, чтобы человек, не теряя времени в очередях, мог получить консультацию врача, пройти диагностику и лечение.

Мы убрали привычную регистратуру, ввели прием только по предварительной записи, время приема на участке увеличили до шести часов. Кардинально пересмотрели функциональные обязанности медсестер. Теперь вся работа с документами переведена от врача на медицинский пост. Все это позволило повысить производительность работы врача. Теперь он пациенту может уделить не 10 минут, а 15.

Результаты таких перемен, безусловно, уже есть. Независимая оценка качества услуг в сфере здравоохранения в 2017 году показала, что общий уровень удовлетворенности составил 80,1%. По результатам опроса, проведенного Комитетом РТ по социально-экономическому мониторингу, эта цифра составляет 75,5%. Для сравнения: в 2015 году этот показатель был 74,2%, в 2016-м - 75,1. Специалисты отметили в Татарстане самый низкий уровень смертности в ПФО.

Мы должны стремиться к тому, чтобы основной задачей врача была забота о здоровье здоровых.

О пользе диагностики

- Важнейшая задача - создать современную диагностическую базу. Диагностических исследований надо проводить больше, делать это чаще. Особое внимание должно быть уделено ранней диагностике онкологических заболеваний.

Смертность от онкологии в республике в структуре причин смертности населения занимает вторую строчку после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом третий год отмечается снижение числа смертей от рака. Этому способствует большая профилактическая работа, а также диспансеризация населения, современные технологии в диагностике и лечении болезни.

О мужском здоровье

- Как ни странно, мужчины очень беспечно относятся к своему здоровью. В ноябре мы объявляли акцию «Бородабрь» по информированию татарстанцев об онкологических заболеваниях мужчин. Мужчинам предлагали пройти бесплатное обследование.

Очень многие говорили: «У меня все в порядке!» - и в испуге убегали. Здесь надо женщинам подумать, как довести мужчин до врача.

У нас появились центры мужского здоровья, где можно пройти комплексное обследование.

В основе своей проблемы мужчин в сексуальной сфере связаны с поражением сосудов. Главные причины проблем с сосудами - курение, алкоголь, нерациональное питание. От первой неудачи в постели до инфаркта - 5 - 6 лет. Это доказанный факт.

Поэтому мужчинам надо серьезно заниматься своим здоровьем.

Об опасных детских забавах

- Профилактика травматизма всегда остается в центре внимания. Не зря совсем недавно татарстанские травматологи предложили запретить катание с горок на ледянках и ватрушках. Это совершенно правильно. В детстве я сам катался на ледянках с крутого склона и однажды очень сильно ушибся. Поболело. Перестало. В 32 года у меня начались проблемы со спиной. Оказалось, это последствия той детской травмы. Позвоночник пришлось долго лечить. Так что такие детские забавы - это действительно травмоопасно. Родители должны об этом помнить.

Травмы и болезни лучше предупреждать. Не случайно 2017 год был объявлен в Татарстане Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Главная наша задача - привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни и физической активности. Надо, чтобы люди поняли: о своем здоровье необходимо заботиться с юных лет.