С 2018 года в России начнут действовать сразу несколько новых мер государственной поддержки семей с детьми. Семьи, в которых в 2018 - 2020 годы появится второй ребенок, смогут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

Об условиях получения пособия рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по РТ Асия Валиуллина.

- Семьи, постоянно проживающие на территории страны, в которых после 1 января 2018 года родится (или будет усыновлен) второй ребенок, при получении сертификата на материнский капитал смогут использовать его на ежемесячные выплаты до достижения ребенком полутора лет, - рассказала Асия Валиуллина. - Претендовать на ежемесячные выплаты будут семьи, средний доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Татарстан в размере 13713 рублей. При расчете среднедушевого дохода будут приниматься во внимание все основные доходы членов семьи, полученные за последние 12 месяцев.

К примеру, семья, состоящая из трех человек - матери, отца и ребенка, право на выплату получит при условии, что ее совокупный доход не превышает 41139 рублей в месяц.

По словам заместителя, размер ежемесячной выплаты в 2018 году будет равен размеру прожиточного минимума для детей в регионе за второй квартал этого года. В Татарстане выплата составит 8490 рублей. Она будет ежемесячно перечисляться на лицевой счет в кредитном учреждении.

- Пособие будет назначаться на срок 1 год, после чего нужно будет подавать повторно документы для получения права на выплату до достижения ребенком полутора лет. Также можно будет досрочно прекратить получение пособия и использовать сертификат на материнский капитал по другому направлению. Подать заявление на выплаты можно будет в территориальных органах Пенсионного фонда либо через МФЦ, - отметила спикер.

Обратиться за выплатами на второго ребенка можно в любой момент после его рождения (или усыновления) до достижения им полутора лет. Однако необходимо учитывать, что если обратиться за начислением выплат до того, как ребенку исполнится 6 месяцев, то пособие назначат и за все предыдущие месяцы со дня рождения ребенка. Но если обращение будет зафиксировано позднее, чем через 6 месяцев после рождения малыша, то выплаты назначат только с момента обращения. Предыдущие месяцы в расчет браться не будут.

При подаче заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка должны быть собраны следующие документы:

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

- документы, содержащие сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

- реквизиты счета, открытого в банке;

- паспорт.