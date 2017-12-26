Соответствующая программа утверждена исполкомом города.

В сборнике документов Казани опубликовано постановление об утверждении программы «Развитие культуры в городе Казани на 2018−2022 годы». Согласно документу приоритетными направлениями развития культуры города станут повышение привлекательности музеев и внедрение в их работу новых интерактивных практик, модернизация дворцов культуры, создание эффективной сети городских библиотек.

В результате к 2022 году планируется расширение аудитории музеев, создание современного образа библиотек, формирование конкурентной системы культурно-досугового обслуживания горожан. Объем финансирования программы составит 5,4 млрд рублей.