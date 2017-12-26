Свой первый матч второго группового этапа казанский УНИКС проведет уже 3 января дома против «Асвелл Виллербана». 9 января УНИКС сыграет на выезде с «Лиможем», а 16 января дома - с «Реджио Эмилия». Время начала игр будет объявлено дополнительно.