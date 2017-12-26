С УНИКСом встретимся уже в Новом году

Баскетболисты казанского УНИКСа успешно завершил групповой раунд Кубка Европы, и теперь со второго места попал в группу H, в которой в новом году сыграет с командами из Франции «Лимож», «Асвелл Виллербан» и итальянским клубом «Гриссин Бон Реджио Эмилия».

Свой первый матч второго группового этапа казанский УНИКС проведет уже 3 января дома против «Асвелл Виллербана». 9 января УНИКС сыграет на выезде с «Лиможем», а 16 января дома - с «Реджио Эмилия». Время начала игр будет объявлено дополнительно.

Рустэм КУЛЕЕВ

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