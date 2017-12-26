Состоялась торжественная церемония заселения «аварийщиков» в дом № 74б по улице Нариманова.

В Чистополе переселенцы из аварийного жилья получили ключи от своих новых жилищ в новом 36-квартирном доме. Об этом пишет местная газета «Чистопольские известия».

В торжественной церемонии заселения дома, расположенного по адресу: ул. Нариманова, д. 74б, принял участие глава исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов, поздравивший новоселов с радостным событием.

В числе прочих ключи от новой квартиры получила и Лидия Галактионова, ранее жившая на этой же улице, но в очень старом доме без каких-либо условий.

«Я очень рада, что я и мои дочки теперь будем жить в комфорте. Самое главное – не придется далеко переезжать, все рядом, как и раньше. Большое спасибо всем, кто причастен к строительству этого дома, за прекрасный новогодний подарок», – заявила женщина в ходе церемонии.

В качестве застройщика выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ, отмечает издание. Ранее о завершении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2012 года, заявил Президент РФ Владимир Путин. Всего по стране в завершающемся 2017 году новые квартиры должны получить 684 тыс. человек, добавил он.