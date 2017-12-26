26-летний форвард Александр Бурмистров, завершивший карьеру в НХЛ, заключил односторонний контракт с казанским «Ак Барсом» до конца сезона. За казанский клуб Бурмистров провел 131 матч и набрал 70 (21+49 очков).
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