Овен

За первую неделю новогодних каникул вам удастся хорошо отдохнуть. Новые проблемы не появятся, а прежние вы успешно смогли решить под занавес старого года. Не исключено, что получите подарок от человека, с которым до недавнего времени общались мало.

Телец

В праздничные дни вам удастся побывать в разных компаниях, где не исключены новые приятные знакомства. У семейных возможны разногласия по поводу совместного отдыха вне города - ваши аргументы окажутся неубедительными для супруга, но компромисс все-таки будет найден.

Близнецы

Обратите внимание на свое здоровье - напряжение последних дней ушедшего года даст о себе знать, возможно, и упадком сил - физических и моральных. Лучше не засиживаться дома, а больше времени проводить на свежем воздухе. Особой заботы потребуют пожилые родственники.

Рак

Не исключено, что ваша вторая половинка сделает вам неожиданный подарок. А вот с детьми-подростками возможны проблемы, при этом следует избегать излишней строгости, лучше спокойно вместе все обсудить, ведь в суете будничных дней вам это не всегда удается.

Лев

Используйте начало нового года для того, чтобы избавиться от ненужного в своей жизни, начните хотя бы с гардероба или внешнего вида. Молодые семьи, которые живут вместе с родителями, могут испытать напряжение в общении, поэтому лучше как можно больше времени проводить вне дома.

Дева

Вполне допустимо, что вы разочаруетесь в ком-то из своих друзей, побывав с ним в одной компании для встречи Нового года. А вот неожиданные знакомства откроют перед вами возможность перспективной работы или же плодотворного сотрудничества в неизвестной вам пока сфере.

Весы

Новогодние каникулы пройдут для вас неоднозначно: все хорошо и в плане здоровья, и в личной жизни. Но вы трудоголик, поэтому длительное безделье вскоре вызовет у вас раздражение и апатию. Во избежание конфликтных ситуаций переключитесь на активный отдых или совершите небольшое путешествие.

Скорпион

В семье не исключены разногласия по поводу планов на предстоящий близкий отпуск. И главный спорный момент - ваше намерение в ближайшее время сменить место работы. У одиноких наступает пора поиска второй половинки, возможно, вы наконец встретите человека своей мечты.

Стрелец

Не будьте слишком откровенны - сказанное вами в запале на вечеринке может иметь для вас нежелательные последствия. Родственники удивят своим дорогим подарком или окажут помощь, о которой вы когда-то их просили. Ваши финансы позволят совершить желаемую покупку.

Козерог

Подготовка к встрече нового года значительно опустошит ваш кошелек. Перемены, на которые вы решитесь, пойдут вам только на пользу и будут непременно одобрены вашими близкими. Следует пересмотреть свое отношение к родителям - они заслуживают большего.

Водолей

Вам удастся реализовать одно из своих намерений, хотя и с большим трудом. Отношения с любимым подвергнутся испытанию из-за неожиданно возникших внешних обстоятельств. Но все закончится вполне благополучно. Общение вне дома принесет вам хорошее настроение.

Рыбы

Если вам не удастся решить какую-то проблему сразу, не ищите обходные пути: хлопоты будут напрасными. Вас ждет приятное общение с человеком, с которым вы давно не виделись. Не стоит доказывать близким свою правоту в спорной ситуации - они вскоре сами поймут, что были не правы.