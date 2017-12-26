В Казань вновь приехали дрессировщики, представители знаменитой цирковой династии Багдасаровых - Карина и Артур Багдасаровы, сестра и брат. В 2009 году во время казанских гастролей они побывали в гостях у «Казанских ведомостей». То дружеское чаепитие сотрудники редакции вспоминают до сих пор. И мы очень рады новой встрече с Кариной и Артуром.

- Мы с радостью едем в Казань. Это знаковый для нас город - именно здесь Артур впервые вышел на манеж. Ему тогда было всего 15 лет, но директор Казанского цирка взял ответственность на себя и разрешил выступить. Он сказал, несмотря на юный возраст, Артур даст фору любому взрослому дрессировщику, - рассказала Карина. - Нас часто спрашивают, почему наша новая программа называется так необычно: «Планета 13». Мы хотим сохранить интригу, но специально для читателей вашей газеты раскрою этот секрет. Для цирковых артистов самое счастливое число - 13. Во-первых, диаметр манежа ровно 13 метров - это стандарт для всех цирков. По такому кругу лошади могут бегать галопом с определенной скоростью так, чтобы их спина всегда находилась под одним углом к центру манежа: так легче работать и лошадям, и наездникам. Во-вторых, адрес нашего цирка Юрия Никулина: Цветной бульвар, 13. Цирк - это особый мир, и живут в нем особые люди. Поэтому и «Планета 13».

На той давней встрече в редакции Карина и Артур рассказали о своей непростой и опасной работе и страхе, о том, почему с тигром нельзя дружить.

- К хищникам нельзя поворачиваться спиной. В них от природы заложено: если повернулся спиной - они воспринимают тебя как добычу и сразу бросаются. Не зря ни одна страховая компания не берется страховать нашу жизнь.

А у нас есть такие номера, когда тигры окружают со всех сторон. Это авторский трюк нашего папы. И я второй такой идиот, который это повторяет, - рассказал тогда Артур.

- У нас только иллюзия, что мы такие сильные и бесстрашные. Перед тобой огромные звери - по 300 килограммов смерти, с огромными клыками и когтями. Физически мы ничем им не можем противостоять. Кнут, палка, шумовой пистолет для них ничто.

Даже играючи, тигр может здорово поранить или зашибить тебя насмерть, - отметила Карина. - Надо понимать, что дружбы между тигром и дрессировщиком быть не может. Тигр - не собака. Ему чужда привязанность, даже если ты возишься с ним с недельного возраста и выкармливаешь из бутылочки. Дрессировщик не может быть добреньким, белым и пушистым. Отношения с тигром не могут строиться на ласке. Он - хищник, потенциальный убийца. Но мы не даем своим тиграм понять, насколько они сильны и опасны. Если они это почувствуют - сожрут. Им надо показывать, что ты вожак стаи! Например, Артур может работать без палки или подойти к тигру, рыкнуть на него так, что тот изумленно сядет и выпендриваться уже не станет.