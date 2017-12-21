Каждый год после окончания новогодних праздников увеличивается число больных с острым и хроническим панкреатитом, язвой желудка, алкогольным поражением печени, токсическим гепатитом. На праздничном столе множество мучных блюд, жирных мясных угощений, острых приправ, всевозможных сладостей и спиртных напитков, и это не добавляет нам здоровья.

Как результат - после праздников у человека могут возникнуть тошнота, повышенное газообразование, тяжесть в желудке и запоры. О том, как отражаются гастрономические излишества на нашем организме, рассказывает врач-гастроэнтеролог ООО ЛДЦ «Казанская клиника» к. м. н. Ольга Назарова.

- Ольга Валерьевна, можно ли как-то подготовиться к праздничным застольям с неполезными блюдами?

- Первый пострадавший после новогодних застолий - печень. За две недели до праздника нужно забыть о тяжелой, вредной еде, исключить из своего рациона фастфуд, а также все жареное, соленое, перченое. Но не рекомендуется садиться на жесткую диету, это может только навредить. Также стоит забыть о разгрузочном дне в канун Нового года.

- Что на новогоднем столе самое вредное?

- Во-первых, алкоголь. Он вреден для печени, потому что содержит токсичные, очень опасные для жизни вещества. Однако многие считают, что вредны лишь крепкие алкогольные напитки и только от них может развиться алкогольное поражение печени или цирроз. Это большое заблуждение! Крепость спиртного абсолютно ни при чем. Решающими факторами становятся регулярность и продолжительность приема спиртного. Поэтому даже от безобидного, казалось бы, пива может запросто развиться цирроз печени.

Во-вторых, еда. Обильные и длительные застолья, жирная или чересчур сладкая пища, переедание и поздний ужин - все это также является большой нагрузкой для печени и часто приводит к жировому гепатозу, а потом и к более серьезным изменениям этого органа.

- Но страдает, наверное, не только печень?

- Не меньше, чем печени, приходится трудиться и кишечнику - одному из важнейших органов пищеварения. Его перегрузка происходит из-за обилия разнообразных, но малосочетаемых между собой продуктов, часто с полным отсутствием клетчатки. Может он пострадать и из-за плохой работы печени. При малоподвижном образе жизни, когда новогодние каникулы проходят «в обнимку» с телевизором, опять страдает кишечник. Появляются его различные дисфункции: диарея или запор.

- Как же помочь организму?

- Трудно совсем отказаться от праздничных традиций и веселья, перестать баловать себя вкусненьким. Мы и не призываем к этому. Но ради своего же здоровья можно соблюдать несколько несложных правил. Важно знать меру - и в еде, и в спиртном. Чтобы снизить нагрузку на печень и кишечник, после праздника можно устроить разгрузочный день. Включите в рацион продукты, которые помогут восстановить многострадальные печень и кишечник.

- Что это за продукты?

- Для поддержки печени хорошо использовать продукты, содержащие флаволигнаны. Эти растительные биологически активные соединения способны защищать печень от многих неблагоприятных факторов и усиливать ее основные функции.

Флаволигнаны обладают регенерирующим действием, способствуют появлению и росту новых клеток печени, «ремонтируют» уже поврежденные старые. Для кишечника полезны растительные пищевые волокна. Они благотворно воздействуют на пищеварение, способствуют активной работе кишечника, связывают и выводят из организма вредные вещества, помогают восстанавливать регулярную работу кишечника и надежно предупреждают запоры.