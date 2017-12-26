В детстве каждый из нас хотел узнать, каким таким волшебным образом в канун Нового года под елкой появляется то, о чем мы мечтали. Но у каждого наступает момент, когда он узнает, что Дед Мороз не клал ему желанный подарок и существует он только в сказках. «КВ» решили выяснить, в каком возрасте люди перестают верить в Деда Мороза.

Леонид Толчинский, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, 50 лет:

- В Деда Мороза я перестал верить в 8 лет, как пошел в школу. Это проходит по жизни двойную фазу: вначале перестаешь верить во все чудеса и во всех кудесников, а потом снова возвращаешься к вере. Начинаешь верить в высшие силы, Бога. Но это по сути тоже вера в некую сказку, помощника, который тебя сопровождает. С детства я понимал, что Дед Мороз один, а нас много. Поэтому маскировка под главного героя никак не подрывала веру в него. , директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, 50 лет:- В Деда Мороза я перестал верить в 8 лет, как пошел в школу. Это проходит по жизни двойную фазу: вначале перестаешь верить во все чудеса и во всех кудесников, а потом снова возвращаешься к вере. Начинаешь верить в высшие силы, Бога. Но это по сути тоже вера в некую сказку, помощника, который тебя сопровождает. С детства я понимал, что Дед Мороз один, а нас много. Поэтому маскировка под главного героя никак не подрывала веру в него.

Анна Степанова, студентка 3-го курса, 20 лет:

- Каждый год мы с мамой писали письмо Деду Морозу. Когда же в 10 лет я убиралась на чердаке и увидела большую сумку, где были все мои письма Деду Морозу, поняла, что его не существует, а подарки кладут родители. И сильно тогда расстроилась. , студентка 3-го курса, 20 лет:- Каждый год мы с мамой писали письмо Деду Морозу. Когда же в 10 лет я убиралась на чердаке и увидела большую сумку, где были все мои письма Деду Морозу, поняла, что его не существует, а подарки кладут родители. И сильно тогда расстроилась.

Альбина Муткина, студентка магистратуры, 22 года:

- С самого детства я играла роль Снегурочки сначала на семейных праздниках, затем в младших, а после в старших классах. Никогда не задумывалась о существовании Деда Мороза и не писала ему писем. Потому что всегда знала, Дед Мороз - это либо преподаватель, либо ученик старших классов. , студентка магистратуры, 22 года:- С самого детства я играла роль Снегурочки сначала на семейных праздниках, затем в младших, а после в старших классах. Никогда не задумывалась о существовании Деда Мороза и не писала ему писем. Потому что всегда знала, Дед Мороз - это либо преподаватель, либо ученик старших классов.

Дмитрий Кравцов, предприниматель, 30 лет:

- Дед Мороз - предвестник чуда, добрый и загадочный старик, который подарит то, что ждешь весь год. Я всегда старался придумать непростой подарок от Деда Мороза и никогда не переставал в него верить! В свои 30 лет каждый Новый год жду чуда. Чего-то прошу и жду от этого праздника и, как ни странно, всегда получаю! , предприниматель, 30 лет:- Дед Мороз - предвестник чуда, добрый и загадочный старик, который подарит то, что ждешь весь год. Я всегда старался придумать непростой подарок от Деда Мороза и никогда не переставал в него верить! В свои 30 лет каждый Новый год жду чуда. Чего-то прошу и жду от этого праздника и, как ни странно, всегда получаю!