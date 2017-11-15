Биткоин бьет свои рекорды: только за этот год он увеличился в цене в 20 раз. Казань стала частью всеобщего ажиотажа - рынок криптовалют сейчас привлекает людей всех возрастов. Но так ли все просто, как кажется на первый взгляд? Стоит ли вливаться в новый тренд и к чему может привести рискованная игра с искусственно созданными деньгами?

На эти и другие вопросы отвечает заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и страхования КФУ Игорь Кох.

Биткоин в Казани

- Игорь Анатольевич, многие говорят, что в Казани появились площадки, на которых люди пытаются заработать деньги на криптовалюте - биткоине. Что вы об этом знаете?

- Я тоже не раз слышал о подобных площадках. Видимо, есть те, кто предоставляет возможность людям поучаствовать в рынке криптовалют. Тут может быть два варианта: либо это площадки, которые позволяют участвовать в майнинге, либо площадки, которые позволяют покупать и продавать криптовалюту. Насколько я знаю, и те, и другие возможности есть, в том числе и в Казани.

Когда это закончится?

- Почему в этом году появился большой интерес к криптовалютам?

- О них известно еще с 2010 года, но до этого года они были интересны только узкому кругу энтузиастов. В 2017 году криптовалюты вышли на широкий, публичный рынок. Отчасти это связано с активной популяризацией, а также с тем, что много информации о них появилось в СМИ и социальных сетях. Основные участники рынка криптовалют начали вовлекать в эту сферу рядовых граждан. Плюс ко всему интерес к криптовалюте способствовал дополнительному спросу на нее, что в свою очередь подтолкнуло цены вверх. Соответственно, когда цены начали расти, причем стремительно, еще большее количество людей проявили интерес к данному бизнесу. Закончится это тогда, когда в процесс будут вовлечены все, кто хотел и мог быть вовлеченным.

- За последний год самая популярная криптовалюта - биткоин - стремительно увеличивалась в цене. Можно ли предположить, что биткоин ждет такое же стремительное обесценивание?

- К обесцениванию биткоина приведет прекращение притока новых покупателей. Учитывая, что биткоин не имеет какой-то собственной стоимости и ценности, кроме спекулятивной, рост продержится ровно до тех пор, пока желающих купить будет больше, чем желающих продать. Это классический принцип пирамиды: пока приходят новые вкладчики и приносят новые деньги, пирамида существует и раздувается. Но как только желающих купить становится меньше, чем желающих продать, все моментально лопается. Я затрудняюсь спрогнозировать, на сколько еще хватит этой «криптовалютной лихорадки», но все равно конец будет тем же.

Прогореть можно сильно

- Сейчас популярны и менее известные криптовалюты. Связано ли это с тем, что в биткоин вложилось уже достаточное количество людей?

- Да, конечно, потому что любой адекватный человек понимает, если за год биткоин вырос в 20 раз, как произошло за этот год, то уже меньше шансов, что он будет расти и дальше с такой же огромной скоростью. Это уже невозможно. Поэтому часть спроса переключается на другие криптовалюты, которые потенциально или теоретически могут дать такой же результат. Пока ни одна аналогичного результата, как у биткоина, не демонстрировала. Опять же в силу того, что биткоин является наиболее известной и разрекламированной криптовалютой. Про эфириум кто-то слышал, про лайткоин, догекоин слышали меньше, про рипл почти никто не слышал. А всего их, по разным подсчетам, больше тысячи. Просто многие никому не известны. Учитывая ажиотажную «перегретость» рынка биткоина, покупать его уже боязно, а вот какую-то дешевую и малоизвестную валюту покупают с меньшим опасением. Биткоин - это уже крупные суммы, и если на нем прогоришь, то сильно.

Только осторожно!

- Тогда стоит ли вообще рисковать и входить в игру?

- Биткоин в своей основе - пустышка, пузырь. Нет никаких объективных оснований для того, чтобы он рос. Весь рост - это чистая спекуляция. Процесс может закончиться неожиданно и очень быстро. Поэтому тот, кто сейчас вкладывает в криптовалюты, должен понимать, что, возможно, завтра он проснется и половины его денег просто не станет. Многие помнят, что такое МММ, ведь сами через это проходили. По сути рынок криптовалют - это та же самая пирамида. Когда в самом начале биткоин создавался, он, возможно, и не планировался как пирамида, но развивается этот рынок по законам пирамиды. Люди перепродают друг другу биткоины все дороже и дороже, причем понимая, что никакой ценности за ними нет. Как только прекратится поток новых людей, готовых покупать биткоины за деньги, а те, кто купил раньше, захотят от них избавиться, система рухнет. Это экстремально опасно. Сложно отговаривать взрослых трезвомыслящих людей от подобных вложений. Да, это высокоспекулятивное вложение, можно потерять что-то, но если они готовы потерять и согласны рискнуть, то почему бы и нет. Но считать вложения в криптовалюты вложениями надежными и безопасными - большая глупость. Осторожность должна быть в первую очередь. Если известно, что за последние три месяца биткоин вырос в три-четыре раза, то это не говорит о том, что за следующие несколько месяцев он вырастет во столько же раз. Как раз может быть наоборот, ведь, как я уже упомянул, потенциал может быть исчерпан, дальше расти будет некуда. Также немаловажно то, что все эти операции не имеют правовой защиты. Если вы купили биткоин, но остались в чем-то обманутым, невозможно претендовать на судебную или правовую защиту. На территории России в свое время создавались площадки по торговле криптовалютами (криптобиржи) и прочие институты рынка, но все они были ликвидированы в связи с тем, что это просто не имеет законного основания.

Анонимность к добру не приведет

- Центральный банк России настроен жестко против искусственно созданных денежных единиц. С чем связана такая позиция?

- В соответствии с действующими законами и элементарной экономической логикой Центральный банк против наличия в стране каких-то параллельных рублю платежных средств, тем более не регулируемых законом и никем не контролируемых. Это законное право и обязанность ЦБ поступать именно таким образом. С другой стороны, криптовалютные операции - это в значительной степени криминальные платежи: наркоторговля, торговля оружием, коррупция, финансирование терроризма, уклонение от налогов и государственного финансового контроля. Я не думаю, что ЦБ и правительство РФ легализуют в полном объеме эти операции. В перспективе это может быть сделано при условии, что криптовалюты будут признаны финансовыми инструментами, подобными ценным бумагам, и их выпуск будет подлежать регистрации, какому-то контролю, а также станет прозрачным переход этих средств от одного лица к другому. На данный момент этот рынок полностью анонимен. Все операции производятся через электронные криптокошельки, которые может завести себе каждый. При этом не требуется никакой личностной идентификации. Операции по таким кошелькам прозрачны: легко можно узнать, с какого на какой был сделан перевод, но невозможно узнать, кому принадлежит тот или иной кошелек. Именно поэтому криптовалюты столь привлекательны для противозаконных операций. А это вызывает большое недовольство со стороны государственных органов.

- В Казани не так давно устанавливали терминалы, в которых можно было приобрести биткоины. Но это ведь тоже незаконно...

- Насколько мне известно, на следующий день прокуратура демонтировала эти терминалы. Совершая криптовалютные операции, вы с точки зрения российского закона ходите по грани: они по-прежнему остаются в «серой» зоне.

Стоит вспомнить МММ

- Какой совет вы можете дать тем, кто все же решил заработать?

- В некоторых странах ажиотаж дошел до того, что люди закладывают квартиры и вкладывают деньги в криптовалюты. К сожалению, это в точности повторяет ситуацию с МММ. Люди так же закладывали последнее, брали в долг, несли деньги в МММ и потом оказывались ни с чем. Ни в коем случае нельзя вкладывать деньги, которые вы не можете себе позволить потерять. Это спекулятивная игрушка. Хотите поиграть - играйте, но когда идете в казино, вы должны понимать, что те деньги, которые с собой взяли, можете проиграть и уйти ни с чем. Даже сейчас курс не только растет - время от времени он еще и падает. Бывает, что за один день разница между максимальными ценами и минимальными достигает 3 тысяч долларов. То есть в один день вы можете потерять 3 тысячи долларов с каждого биткоина. Никто не дает никаких гарантий и защиты - все полностью на свой страх и риск. Если вы это осознаете, то, пожалуйста, играйте. Возможно, выиграете, а возможно, и нет.