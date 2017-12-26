На конкурс, который редакция «Казанских ведомостей» провела с туристической компанией «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК», было получено около 150 рисунков из разных городов и районов Татарстана. Работы настолько яркие, эмоциональные, добрые, что жюри выбрать победителей было очень сложно. В результате счастливчики все-таки были определены.



Главный приз в конкурсе - однодневная путевка на два лица в сказочную резиденцию Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы, расположенную в селе Новый Кырлай в Арском районе. Обладателями заветных путевок в сказку стали:

- Виктория Яковлева, 10 лет (Высокогорский район),

- Антон Окашин, 12 лет (Спасский район),

- Арсений Макеев, 8 лет (Лаишевский район),

- Александр Сергеев, 10 лет (г. Буинск).

И еще четыре участника конкурса удостоены поощрительного приза - приглашения в городское подворье Кыш Бабая, которое находится в Казани. Вот их имена:

- Милана Батманова, 5 лет (г. Казань),

- Сагит Шарифуллин, 13 лет,

- Регина Хакимова, 8 лет (г. Казань),

- Александра Фаизова (г. Казань).

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе и поздравляем победителей! Читайте и выписывайте «Казанские ведомости» - в новом году вас ждут новые конкурсы!

На нашем сайте kazved.ru выложена галерея из присланных рисунков.

Что касается победителей - убедительная просьба срочно позвонить в редакцию «Казанских ведомостей» по телефону (843) 562-64-30 (с 9.00 до 18.00 в будни), чтобы узнать, когда и где можно получить ваши призы.