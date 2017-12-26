25 декабря в парке «Черное озеро» открылась елка, а также каток на реконструированном одноименном озере. Первыми лед опробовали Президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, которые дали отличную оценку как строителям, так и катку.



На следующий день после торжественного перерезания красной ленточки корреспонденты «КВ» побывали здесь и попросили казанцев оценить новый семейно-спортивный городской объект.

Площадь поверхности льда - 6,5 тысячи кв. м, залит каток в чаше озера. По всему периметру установлены ограждения, а у главного спуска на каток - деревянные многоярусные подмостки, на которые можно присесть, чтобы надеть коньки или отдохнуть.

Вокруг катка вдоль прогулочных дорожек стоят новые парковые диваны и урны. К слову, выполнены они в одном стиле и довольно привлекательно выглядят.

- Вечером здесь красиво, празднично, - говорит ученица 8-го класса Майя. В свободное время они с подругой Ульяной стараются активно отдохнуть. - Мы были вчера на открытии и пришли сегодня еще раз. Днем уже не так весело. Заметили, что поверхность катка неровная, местами ямы. Такое ощущение, что торопились, вот и получилось не очень хорошо.

Одногодки девочек - Амир и Саид - напротив, дали льду хорошую оценку.

- У девчонок коньки для фигурного катания, у нас - для игры в хоккей, поэтому нам нравится поверхность катка, - говорит Амир. - Про парк «Черное озеро» мы с дедом узнали из новостей. Он часто рассказывал мне, как мальчишкой гонял в хоккей по замерзшему озеру, прибегал сюда каждый день с друзьями после школы. Поэтому я, как только узнал про открытие, сразу же собрался на каток. Хотел и деда взять, но он отказался, сказал, в парке сейчас все по-другому, не как в его детстве.

На сайте мэрии сообщается, что в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января - каток будет работать до 3 часов ночи. Полуночники, решившие встретить Новый год оригинально на льду, будут развлекаться вместе с казанскими артистами. По этому случаю подготовлена праздничная программа с конкурсами и розыгрышами.

Парк «Черное озеро» в новогодние каникулы не должен пустовать. Здесь будет работать интерактивная выставка о жизни Льва Толстого в Казани. 29 декабря на «Черном озере» выступит театральная группа Remue Menage из Франции, 2 января состоится представление театра клоунады «Высокие братья», с 3 по 8 января - новогодний семейный спектакль «О», 4 января - дискотека на льду, 5 и 7 января - мастер-классы на катке. Парк «Черное озеро» станет главной казанской площадкой новогодних мероприятий.