Накануне Нового года по доброй традиции мы решили напомнить себе и нашим читателям о том, кто в 2017 году побывал в гостях у «Казанских ведомостей» и какие актуальные вопросы мы обсуждали во время дружеских чаепитий в редакции.

Ольга Павлова, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

- Не так давно в Новошешминске открыли великолепный плавательный бассейн. И еще там ввели интересную форму поощрения жителей - те, кто работает без больничного, от администрации района получают абонементы в бассейн. Этот пример хорошо бы перенять руководителям всех районов, предприятий, организаций республики. Абонементы в бассейн, фитнес-зал могут стать отличным стимулом для сотрудников начать следить за своим здоровьем. , депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:- Не так давно в Новошешминске открыли великолепный плавательный бассейн. И еще там ввели интересную форму поощрения жителей - те, кто работает без больничного, от администрации района получают абонементы в бассейн. Этот пример хорошо бы перенять руководителям всех районов, предприятий, организаций республики. Абонементы в бассейн, фитнес-зал могут стать отличным стимулом для сотрудников начать следить за своим здоровьем.

Рафаэль Шавалиев, главный врач Детской республиканской клинической больницы:

- Современные мамы начитанны, они находят в интернете информацию о заболеваниях, сами ставят диагноз своему ребенку и советуют доктору, какое лечение назначить. Даже некоторые дети вслед за мамами начинают спорить с врачом. Можно сказать, что сегодня профессионализм врача определяется не только в установлении точного диагноза и назначении эффективного лечения, но и в умении убедить маму и маленького пациента следовать его рекомендациям. , главный врач Детской республиканской клинической больницы:- Современные мамы начитанны, они находят в интернете информацию о заболеваниях, сами ставят диагноз своему ребенку и советуют доктору, какое лечение назначить. Даже некоторые дети вслед за мамами начинают спорить с врачом. Можно сказать, что сегодня профессионализм врача определяется не только в установлении точного диагноза и назначении эффективного лечения, но и в умении убедить маму и маленького пациента следовать его рекомендациям.

Артисты ансамбля тюркской этники и ремесел «Риваять»:

Руслан Габитов, Гульфия Шарапова, Лейсан Гареева, Ильмир Ямалов и Алмаз Асхадуллин не только исполнили мелодии на народных инструментах, но и провели для сотрудников «Казанских ведомостей» необычный мастер-класс игры на ложках. Как рассказали участники ансамбля, для них очень важно, чтобы зрители увидели и услышали такие традиционные инструменты, о которых раньше даже и не знали. Артисты ансамбля тюркской этники и ремеселРуслан Габитов, Гульфия Шарапова, Лейсан Гареева, Ильмир Ямалов и Алмаз Асхадуллин не только исполнили мелодии на народных инструментах, но и провели для сотрудников «Казанских ведомостей» необычный мастер-класс игры на ложках. Как рассказали участники ансамбля, для них очень важно, чтобы зрители увидели и услышали такие традиционные инструменты, о которых раньше даже и не знали.

Асфан Галявов, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс»:

- Жизнь в огромных городах без метрополитена представить себе просто невозможно. Поэтому остановить строительство метро в Казани и заняться только увеличением трамвайных маршрутов - это будет шаг назад. Хотя есть у меня одна мечта - вновь увидеть трамваи в центре города. Представьте себе такую картинку: по уютной исторической части Казани неспешно курсируют красивые комфортабельные трамвайчики - теперь они уже экскурсионные, с гидами на «борту». , генеральный директор МУП «Метроэлектротранс»:- Жизнь в огромных городах без метрополитена представить себе просто невозможно. Поэтому остановить строительство метро в Казани и заняться только увеличением трамвайных маршрутов - это будет шаг назад. Хотя есть у меня одна мечта - вновь увидеть трамваи в центре города. Представьте себе такую картинку: по уютной исторической части Казани неспешно курсируют красивые комфортабельные трамвайчики - теперь они уже экскурсионные, с гидами на «борту».

Шамиль Агеев, председатель Торгово-промышленной палаты РТ:

- К сожалению, люди сейчас очень разобщены. В обществе господствует идеология индивидуализма: больше думай о себе, а не о других. Сегодня необходима идея, способная объединить молодежь. Что это может быть? Не знаю. Пытаются активно пропагандировать семейные ценности, здоровый образ жизни, спорт… Но насколько это эффективно? Если честно, я сочувствую сегодняшней молодежи - ей сложнее, чем было нашему поколению. Сейчас в обществе правит одна идеология: деньги. , председатель Торгово-промышленной палаты РТ:- К сожалению, люди сейчас очень разобщены. В обществе господствует идеология индивидуализма: больше думай о себе, а не о других. Сегодня необходима идея, способная объединить молодежь. Что это может быть? Не знаю. Пытаются активно пропагандировать семейные ценности, здоровый образ жизни, спорт… Но насколько это эффективно? Если честно, я сочувствую сегодняшней молодежи - ей сложнее, чем было нашему поколению. Сейчас в обществе правит одна идеология: деньги.

Сергей Миронов, глава администрации Московского и Кировского районов г. Казани:

- Капитальный ремонт жилых домов - это не просто обновление фасадов, перекраска стен, наведение порядка в подъездах. Мы стремимся создавать такую среду, чтобы жить в ней было приятно, комфортно и безопасно. Поэтому в нескольких хрущевках на улице Восстания входные группы сделали прозрачными. В подъездах стало намного больше света. Помимо серьезной экономии электроэнергии здесь начинает работать важный психологический аспект: где светло, там безопасно. , глава администрации Московского и Кировского районов г. Казани:- Капитальный ремонт жилых домов - это не просто обновление фасадов, перекраска стен, наведение порядка в подъездах. Мы стремимся создавать такую среду, чтобы жить в ней было приятно, комфортно и безопасно. Поэтому в нескольких хрущевках на улице Восстания входные группы сделали прозрачными. В подъездах стало намного больше света. Помимо серьезной экономии электроэнергии здесь начинает работать важный психологический аспект: где светло, там безопасно.

Наиля Ахунова и Борис Вайнер, писатели:

- Традиции семейного чтения необходимо возрождать. Все идет от семьи, ведь дети подражают взрослым. Если родители читают, то, как правило, дети тоже будут дружить с книгой. Чтение надо пропагандировать. В этом миссия не только библиотек, но и казанских «Литературных двориков», буккроссинга. Книга должна путешествовать. Если книга, которую ты прочитал, тебе больше не нужна, не держи ее у себя, отпусти на волю. , писатели:- Традиции семейного чтения необходимо возрождать. Все идет от семьи, ведь дети подражают взрослым. Если родители читают, то, как правило, дети тоже будут дружить с книгой. Чтение надо пропагандировать. В этом миссия не только библиотек, но и казанских «Литературных двориков», буккроссинга. Книга должна путешествовать. Если книга, которую ты прочитал, тебе больше не нужна, не держи ее у себя, отпусти на волю.

Разия Еникеева, благотворитель:

- Благотворительность - это не обязательно миллионы рублей. Привезли в детский дом мешок яблок, еды, игрушек - и дети счастливы. Когда был жив мой муж, бизнесмен и меценат Рустам Латыпов, мы много путешествовали и видели, какое отношение к благотворителям в других странах. Например, в Метрополитен-опера - главном театре мира - зрителям дают довольно объемистый буклет, в котором помимо репертуара и рекламы есть длинный поименный список всех, кто поддерживает театр. , благотворитель:- Благотворительность - это не обязательно миллионы рублей. Привезли в детский дом мешок яблок, еды, игрушек - и дети счастливы. Когда был жив мой муж, бизнесмен и меценат Рустам Латыпов, мы много путешествовали и видели, какое отношение к благотворителям в других странах. Например, в Метрополитен-опера - главном театре мира - зрителям дают довольно объемистый буклет, в котором помимо репертуара и рекламы есть длинный поименный список всех, кто поддерживает театр.

Рашида Бакирова, член Американской татарской ассоциации (Нью-Йорк):

- 18 лет назад я переехала из Казани в США. И вот в свои 87 лет прилетела сюда для участия в VI съезде Всемирного конгресса татар. Волновалась очень. Вернулась как будто в другой мир. Это не та страна, которую я покидала много лет назад. Казань просто не узнала - красивая, чистая, современная. Город улыбается, люди открытые, душевные! Хочется петь от радости! , член Американской татарской ассоциации (Нью-Йорк):- 18 лет назад я переехала из Казани в США. И вот в свои 87 лет прилетела сюда для участия в VI съезде Всемирного конгресса татар. Волновалась очень. Вернулась как будто в другой мир. Это не та страна, которую я покидала много лет назад. Казань просто не узнала - красивая, чистая, современная. Город улыбается, люди открытые, душевные! Хочется петь от радости!

Альберт Бурханов, историк-археолог, востоковед, председатель совета Общества краеведов РТ:

- При изучении истории родного края очень важно не искажать ее, не подстраивать под какие-то идеологические, политические, религиозные веяния времени. Да, в истории страны были сложные времена, были проблемы, ошибки. Надо открыто их признавать, совместно искать решения возникающих вопросов и идти вперед. Тогда между народами не будет недосказанности, недопонимания, которые приводят к раздражению, агрессии и взаимному недоверию. , историк-археолог, востоковед, председатель совета Общества краеведов РТ:- При изучении истории родного края очень важно не искажать ее, не подстраивать под какие-то идеологические, политические, религиозные веяния времени. Да, в истории страны были сложные времена, были проблемы, ошибки. Надо открыто их признавать, совместно искать решения возникающих вопросов и идти вперед. Тогда между народами не будет недосказанности, недопонимания, которые приводят к раздражению, агрессии и взаимному недоверию.

Дмитрий Романов, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ»:

- За три года мы получили около 40 тысяч обращений. Одна из распространенных ошибок жильцов - не решив вопрос на уровне управляющей компании, они сразу пишут жалобы в приемную Президента РТ или подают в суд. А после того как суд проигран, уже сложно добиться положительного решения вопроса. Большинство собственников вообще не умеют писать жалобы. Там правило такое: одна проблема - одно заявление. , исполнительный директор некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ»:- За три года мы получили около 40 тысяч обращений. Одна из распространенных ошибок жильцов - не решив вопрос на уровне управляющей компании, они сразу пишут жалобы в приемную Президента РТ или подают в суд. А после того как суд проигран, уже сложно добиться положительного решения вопроса. Большинство собственников вообще не умеют писать жалобы. Там правило такое: одна проблема - одно заявление.

Константин Довлатов, кандидат психологических наук, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги:

- Для счастливой семейной жизни необходимо всего три составляющих: безопасность, удовольствие и ответить на вопрос: кто в семье главный? К счастью необходимо привыкнуть, чтобы это ощущение стало стабильно-привычным. Заставить быть счастливым нельзя. Никакие тренинги, никакие книги не смогут сделать человека счастливым. Они могут только дать инструменты, технологии, как можно изменить жизнь, а работать над этим придется самому. , кандидат психологических наук, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги:- Для счастливой семейной жизни необходимо всего три составляющих: безопасность, удовольствие и ответить на вопрос: кто в семье главный? К счастью необходимо привыкнуть, чтобы это ощущение стало стабильно-привычным. Заставить быть счастливым нельзя. Никакие тренинги, никакие книги не смогут сделать человека счастливым. Они могут только дать инструменты, технологии, как можно изменить жизнь, а работать над этим придется самому.

Марина Разбежкина, кинорежиссер:

- Медийные персонажи - самые неинтересные для кино, поэтому герои наших фильмов - самые обычные люди, те, что живут с нами по соседству. Мы часто не понимаем, насколько они интересны. Вот это постепенное узнавание человека и привлекает в документальном кино. Мы приходим с камерой к чужим людям, но в процессе общения они перестают быть ЧУЖИМИ, а становятся ДРУГИМИ. Понятие «чужой» разделяет, а когда говорим «другой», мы пытаемся понять этого человека. , кинорежиссер:- Медийные персонажи - самые неинтересные для кино, поэтому герои наших фильмов - самые обычные люди, те, что живут с нами по соседству. Мы часто не понимаем, насколько они интересны. Вот это постепенное узнавание человека и привлекает в документальном кино. Мы приходим с камерой к чужим людям, но в процессе общения они перестают быть ЧУЖИМИ, а становятся ДРУГИМИ. Понятие «чужой» разделяет, а когда говорим «другой», мы пытаемся понять этого человека.

Артем Кузнецов, председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан»:

- Многодетная семья богата своими детьми. Но кушать-то хочется каждый день! В последнее время ко мне все чаще стали обращаться семьи с просьбой помочь им переехать в деревню. Говорят, что они не выживают в городе. Например, многодетной маме трудно найти работу, яслей практически нет. Когда два года назад у работников детсадов в Татарстане убрали льготы на бесплатное посещение их детьми этих же садиков, мы смогли добиться того, чтобы льгота была сохранена. , председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан»:- Многодетная семья богата своими детьми. Но кушать-то хочется каждый день! В последнее время ко мне все чаще стали обращаться семьи с просьбой помочь им переехать в деревню. Говорят, что они не выживают в городе. Например, многодетной маме трудно найти работу, яслей практически нет. Когда два года назад у работников детсадов в Татарстане убрали льготы на бесплатное посещение их детьми этих же садиков, мы смогли добиться того, чтобы льгота была сохранена.

Рустем Аминов, научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Ш.Марджани АН РТ:

- Татары-казаки - малоизученная сословная группа. Само понятие «казак» имеет тюркские корни. В арабском языке казак - это воин, который сражается за веру и законы Пророка. В тюркских языках слово «казак» являлось обозначением представителя воинственного тюркского племени, уделом которого была вольная степная жизнь. Казак - свободолюбивый человек, состоящий на государственной службе. Это очень точно отражает характер взаимоотношений казачества с государством. , научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Ш.Марджани АН РТ:- Татары-казаки - малоизученная сословная группа. Само понятие «казак» имеет тюркские корни. В арабском языке казак - это воин, который сражается за веру и законы Пророка. В тюркских языках слово «казак» являлось обозначением представителя воинственного тюркского племени, уделом которого была вольная степная жизнь. Казак - свободолюбивый человек, состоящий на государственной службе. Это очень точно отражает характер взаимоотношений казачества с государством.

Ильдус Янышев, президент Союза велосипедистов РТ:

- Планируем создать веломаршрут «Путь Тукая» - путь от Казани до деревни Кошлауч Арского района Татарстана, родины Тукая, и села Новый Кырлай, где прошло его детство. Протяженность маршрута 100 километров. За два-три дня можно было бы совершить пешее или велосипедное паломничество на родину поэта через живописные деревни, музей-заповедник «Иске Казан», интересные культурно-природные объекты Высокогорского и Арского районов, наполненные историей, фольклором, легендами, музыкой, стихами. , президент Союза велосипедистов РТ:- Планируем создать веломаршрут «Путь Тукая» - путь от Казани до деревни Кошлауч Арского района Татарстана, родины Тукая, и села Новый Кырлай, где прошло его детство. Протяженность маршрута 100 километров. За два-три дня можно было бы совершить пешее или велосипедное паломничество на родину поэта через живописные деревни, музей-заповедник «Иске Казан», интересные культурно-природные объекты Высокогорского и Арского районов, наполненные историей, фольклором, легендами, музыкой, стихами.