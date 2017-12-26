На днях сотрудники нашей редакции отправились в Казанскую школу-интернат №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, чтобы поздравить своих подшефных с наступающим Новым годом и вручить подарки.



И как раз попали на новогоднее представление, которое подготовили педагоги и воспитанники школы-интерната для себя и своих гостей. Ребята порадовали нас своими зажигательными танцами, артистичностью, исполнением песен, чтением стихов. Конечно, не обошлось и без сюрпризов. Так, встрече Деда Мороза и Снегурочки с детьми чуть было не помешала Баба-яга. Переодевшись в главного зимнего персонажа, она хотела сорвать праздник, но ребята быстро поняли, в чем подвох…

Поводив хороводы вокруг елки, дети получили от редакции «Казанских ведомостей» кружки с изображением собаки - символа предстоящего года - и сладости. Подарки были закуплены на средства, собранные в результате благотворительной акции среди сотрудников редакции, а также благодаря отзывчивости неравнодушных казанцев: Галины Насоновой, Елены Колесниковой, Инессы Петровой, Лилии Саяховой, Дианы Моревой, Ларисы Сабитовой, Равии Алешиной.

Директор интерната Светлана Полякова поблагодарила за помощь и рассказала, что по традиции их не обошли вниманием самые различные организации и предприятия города. Школа-интернат принимает подарки для своих воспитанников уже с начала декабря. В качестве презентов дети получили в том числе сладости, развивающие игрушки, а также новую мебель, которая послужит для создания семейного уюта в помещениях школы.

Накануне Нового года Светлана Зиатдиновна поделилась с нами еще одним желанием: «Я очень хочу, чтобы каждый из наших воспитанников по возможности обрел семью. По статистике, ежегодно уходят к приемным родителям около 20% наших детей, мы с этими семьями общаемся, дружим. Надо сказать, что наши детки хорошо приживаются в семьях. Как бы ни было уютно в нашем интернате, каждый из них мечтает, чтобы у него были свои мама и папа…»