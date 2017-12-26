Приходилось ли вам обращаться в суд? Еще 15 - 20 лет назад большинство россиян ответили бы на этот вопрос отрицательно. Однако тенденция последних лет такова, что население нашей страны стало обращаться в суд все чаще. В то же время профессия судьи остается довольно закрытой, о ее сложностях рядовые граждане почти ничего не знают. Как стать судьей? Почему судьи не берут взяток? Об этом и многом другом рассказал начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат Салихов, побывавший в гостях у «Казанских ведомостей».

Представляем гостя Зявдат Миргазямович Салихов родился 8 января 1959 года в селе Альметьево Сармановского района ТАССР. Образование - высшее юридическое, выпускник КГУ; имеет степень кандидата юридических наук, звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан». С 1981 по 1992 год прошел путь от простого следователя до заместителя начальника РОВД - начальника следственного отдела. С 1992 по 2002 год работал в Службе безопасности Президента РТ, четыре года возглавлял ее. С 2002 по 2010 год занимал должность управляющего делами Президента РТ, с 2010 по 2013 год - заместителя руководителя Аппарата Президента РТ. С января 2013 года по сегодняшний день возглавляет Управление Судебного департамента в Республике Татарстан. Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса. Женат, имеет двоих детей. Зявдат Миргазямович Салихов родился 8 января 1959 года в селе Альметьево Сармановского района ТАССР. Образование - высшее юридическое, выпускник КГУ; имеет степень кандидата юридических наук, звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан». С 1981 по 1992 год прошел путь от простого следователя до заместителя начальника РОВД - начальника следственного отдела. С 1992 по 2002 год работал в Службе безопасности Президента РТ, четыре года возглавлял ее. С 2002 по 2010 год занимал должность управляющего делами Президента РТ, с 2010 по 2013 год - заместителя руководителя Аппарата Президента РТ. С января 2013 года по сегодняшний день возглавляет Управление Судебного департамента в Республике Татарстан. Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса. Женат, имеет двоих детей.

Об управлении

- Зявдат Миргазямович, в следующем календарном году возглавляемому вами управлению исполнится 20 лет. В связи с этим вопрос: каковы основные функции управления, чему посвящены его усилия?

- По закону Судебный департамент, его территориальные органы, в том числе и наше управление, выполняют функцию организационного обеспечения деятельности судов. За нами - районные и городские суды республики, а также Казанский гарнизонный военный суд, который обслуживает Казанский, Йошкар-Олинский военные гарнизоны, расположенные на территории Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Республики Чувашии. В задачу управления входит подбор кадров судов, оптимизация их служебной нагрузки; организация в судах делопроизводства и работы архивов, судебная статистика; вопросы информатизации и компьютеризации, строительства и ремонта зданий судов, их материально-техническое обеспечение. Управление осуществляет финансовое и социальное обеспечение мировых судей республики.

- То есть на территории Республики Татарстан суды районного звена по названным вами позициям взаимодействуют с управлением?

- Не просто взаимодействуют, но организационно обеспечиваются. Суды, не являясь юридическими лицами (эту роль за них в гражданских правоотношениях исполняет управление), сами ничего не строят и не закупают, у них нет собственной бухгалтерии, движимого или недвижимого имущества. Задача суда - осуществлять правосудие. Наша задача - не вмешиваясь в осуществление правосудия, сделать все, чтобы судьи и работники аппарата работали в достойных условиях, не испытывали недостатка в компьютерах и оргтехнике, четко выполняли требования делопроизводства и антикоррупционного законодательства. Конечно же, особое значение имеют вопросы безопасности судебной деятельности, поэтому управление тесно и эффективно взаимодействует с прокуратурой, МВД, МЧС и другими структурами.

Не может не радовать взаимодействие управления и «Казанских ведомостей». Венера Абдулловна Якупова - наш частый гость и спикер в рамках регулярно проводимых семинаров-совещаний пресс-секретарей судов. Каждый год в феврале мы встречаемся в управлении в ходе определения компетентным жюри лучших материалов в СМИ о деятельности судов, председателем которого является главный редактор «Казанских ведомостей».

О судейских кадрах

- Вы упомянули о подборе кадров. Читателям будет интересно узнать: как становятся судьями?

- Деятельность в области кадровой работы ведется в тесном сотрудничестве целого ряда органов. Особая роль у Верховного суда республики и Квалификационной коллегии судей.

Должность судьи в Российской Федерации, как, впрочем, и во всех странах, - вершина юридической профессии. Очевидно, высоки и требования к кандидатам. Не буду перечислять их все, обращу внимание лишь на те, которые стали в последнее время наиболее важными. Для мужчин обязательно прохождение военной службы или наличие веских оснований для того, чтобы ее не случилось. Должна быть ясность и чистота в приобретении имущества, прозрачность доходов и расходов. Человек, избравший для себя профессию судьи, должен не только быть грамотным юристом (без этого, конечно, никак), но и уметь понимать людей.

- Нередко можно услышать мнение, что судья - профессия, в которой часты семейные династии. Так ли это?

- Практика последних лет показывает, что это далеко не так. Здесь надо понимать, что при рассмотрении кандидата на должность судьи учитываются все возможности возникновения так называемого конфликта интересов. Если родственник кандидата в судьи работает судьей в районном суде, он никак не может претендовать на аналогичную должность там же. Возникают вопросы и тогда, когда близкий родственник является судьей вышестоящей инстанции. Разумеется, запрета на профессию судьи у детей судей быть не должно, если они того достойны.

И раз уж я упомянул о конфликте интересов, добавлю. В настоящее время судьям рекомендовано избегать рассмотрения дел с участием организаций, в которых служат или работают их родственники, благо процессуальные возможности для этого есть. Общество должно быть уверено в беспристрастности судьи, в том, что на его решении, выносимом именем Российской Федерации, не скажутся какие-либо привходящие факторы.

О нагрузке, заработной плате и коррупции

- Выросла ли правовая активность татарстанцев в последние годы и как это сказывается на функционировании судов? Существует ли в судах то, что принято называть коррупционными проявлениями?

- Люди стали обращаться в суд гораздо чаще, тенденция такая есть. Объяснить это можно и повышением доверия к суду как государственному институту, и особенностями нашей экономической и правовой действительности. В свою очередь указанное обстоятельство значительно увеличило нагрузку на судей и работников аппарата суда. В отдельных судах она стала просто запредельной. Именно поэтому остро ощущается нехватка кадров: помощников, секретарей судебных заседаний, работников канцелярий. Среди причин того и низкая зарплата. Квалифицированный специалист с высшим образованием зарабатывает порядка 17 тысяч рублей в месяц. Это при том, что с его знаниями он может найти работу в правоохранительных органах или вне государственной службы и зарабатывать значительно больше. Так что, поверьте мне, в судах трудятся настоящие энтузиасты, для которых работа в органах правосудия является призванием. А про взятки или подношения - это досужие разговоры, весьма часто, недобросовестных людей. Посудите сами, какое решение может принять секретарь судебного заседания?

Относительно же коррупционных проявлений среди судей…

Уголовных дел, возбужденных в отношении судей Республики Татарстан за коррупцию, не было и нет. И задам встречный вопрос: зачем судье, обладающему высоким социальным статусом и достойной по современным меркам заработной платой, прошедшему самое серьезное сито проверок, знающему, что существуют вышестоящие инстанции, которые со стопроцентной вероятностью отменят заведомо неправосудное решение или решение, выходящее за рамки существующей судебной практики, мараться взяткой? Причинить вред себе и своим близким, лишая их и себя возможности в дальнейшем самореализоваться практически во всех областях государственной службы? И это при том, что практически все судебные акты подлежат публикации на официальном сайте суда в сети «Интернет».

О достижениях

- Где-то прочитал: «Судебный департамент в силу своего особого статуса находится на передовом фронте российской судебной реформы». О каких последних достижениях управления следует узнать нашим читателям?

- Если очень коротко… Только за последние пять лет мы первыми в стране ввели в судах систему электронного документооборота. Суды обеспечены оптоволоконными линиями связи и IP-телефонией, налажено тесное межведомственное электронное взаимодействие. Граждане могут не замечать таких изменений, но на самом деле все эти меры дают кумулятивный эффект, значительно ускоряя документооборот и, как следствие, всю работу суда. Также это позволяет существенно экономить бюджетные средства. Так, для оповещения участников процессов стало применяться СМС-уведомление. Что это дает? Вы сравните: отправка заказного письма с уведомлением обходится государству более чем в 50 рублей, а электронного текстового сообщения - менее одного рубля.

Безусловно, следует сказать о результатах в сфере строительства и ремонта зданий судов. Так, в 2015 году с участием Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова было открыто образцовое здание Балтасинского районного суда. В 2017 году - Дом правосудия в Лениногорске. В рамках федеральной целевой программы ведется строительство зданий судов в Нижнекамске и Набережных Челнах. Мы стремимся обеспечить населению надлежащий уровень комфорта, гарантировать высокий уровень доступности и открытости. Перешагнув порог здания суда, человек должен иметь возможность моментально сориентироваться, а открыв сайт, - найти всю необходимую ему информацию.

Лучший индикатор качества работы суда - отсутствие жалоб от населения. К слову, в этом отношении нам есть чем гордиться: опрос, проведенный среди посетителей татарстанских судов, показал уровень доверия к ним порядка 90 процентов. И поверьте, это объективная, непридуманная оценка граждан наших совместных усилий, за что мы им благодарны.