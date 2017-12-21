- Ухаживаю за бабушкой и дедушкой старше 80 лет. В какой территориальный орган я могу обратиться за подтверждением периодов ухода? Как будут суммироваться мой пенсионный стаж и баллы? 
Лариса

- Если неработающий трудоспособный гражданин одновременно осуществляет уход за несколькими нетрудоспособными лицами, то ему будет установлено соответствующее количество компенсационных выплат. Для назначения выплаты осуществляющему уход человеку необходимо обратиться в тот орган ПФР, который занимается выплатой пенсии гражданину, за которым данный уход и  осуществляется. 
Осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином является социально значимым периодом и компенсируется государством в ваших пенсионных правах в расчете 1,8 пенсионных балла за каждый год ухода. А период, в котором осуществлялся уход, включается в страховой стаж. Единственным условием для его начисления является наличие какого-либо промежутка времени, в течение которого ухаживающий был трудоустроен официально (до осуществления ухода за нетрудоспособным лицом или после этого периода). Индивидуальные коэффициенты (баллы), начисленные за год ухода, от количества подопечных не зависят. 

Важно!

Обратиться с заявлением о подтверждении периода осуществления ухода можно в любое время, в том числе и до наступления условий, дающих право на страховую пенсию. 

- Можно ли оформить компенсационную выплату, если уход осуществляется за ребенком 14 лет? 
Ольга

- Да, такая возможность есть. Только при оформлении компенсационной выплаты по уходу на ребенка, достигшего 14 лет, необходимо помимо основных документов (т. е. заявлений и справок) представить:
- разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за обучающимся гражданином, который достиг 14 лет, в свободное от учебы время;
- справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающую факт обучения по очной форме.

- Могу ли я подать заявление на установление компенсационной выплаты через сайт госуслуг? 
Татьяна

- Заявление на установление компенсационной выплаты можно подать в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Здесь есть следующие сервисы подачи заявления:
- о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Однако  в течение 5 дней вам все-таки необходимо будет принести оригиналы необходимых документов.

Напомним также, что для получения услуги ПФР в электронном виде необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.