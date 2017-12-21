В нашей рубрике «Социальная защита» мы не раз подробно разъясняли, как оформить уход за инвалидом и как получить компенсационную или ежемесячную выплату. Но жизнь диктует свои вопросы, которые продолжают поступать на наш редакционный «горячий телефон». На некоторые из них мы попросили ответить специалистов управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани.



- Ухаживаю за бабушкой и дедушкой старше 80 лет. В какой территориальный орган я могу обратиться за подтверждением периодов ухода? Как будут суммироваться мой пенсионный стаж и баллы?

Лариса

- Если неработающий трудоспособный гражданин одновременно осуществляет уход за несколькими нетрудоспособными лицами, то ему будет установлено соответствующее количество компенсационных выплат. Для назначения выплаты осуществляющему уход человеку необходимо обратиться в тот орган ПФР, который занимается выплатой пенсии гражданину, за которым данный уход и осуществляется.

Осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином является социально значимым периодом и компенсируется государством в ваших пенсионных правах в расчете 1,8 пенсионных балла за каждый год ухода. А период, в котором осуществлялся уход, включается в страховой стаж. Единственным условием для его начисления является наличие какого-либо промежутка времени, в течение которого ухаживающий был трудоустроен официально (до осуществления ухода за нетрудоспособным лицом или после этого периода). Индивидуальные коэффициенты (баллы), начисленные за год ухода, от количества подопечных не зависят.

Важно!

Обратиться с заявлением о подтверждении периода осуществления ухода можно в любое время, в том числе и до наступления условий, дающих право на страховую пенсию.

- Можно ли оформить компенсационную выплату, если уход осуществляется за ребенком 14 лет?

Ольга

- Да, такая возможность есть. Только при оформлении компенсационной выплаты по уходу на ребенка, достигшего 14 лет, необходимо помимо основных документов (т. е. заявлений и справок) представить:

- разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за обучающимся гражданином, который достиг 14 лет, в свободное от учебы время;

- справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающую факт обучения по очной форме.

- Могу ли я подать заявление на установление компенсационной выплаты через сайт госуслуг?

Татьяна

- Заявление на установление компенсационной выплаты можно подать в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Здесь есть следующие сервисы подачи заявления:

- о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Однако в течение 5 дней вам все-таки необходимо будет принести оригиналы необходимых документов.

Напомним также, что для получения услуги ПФР в электронном виде необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.