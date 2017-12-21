Хочу спросить о направлении материнского капитала на пенсию мамы. Как в этом случае инвестируются денежные средства и как их можно будет получить?

Татьяна



Как ответили нам в управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, один из четырех вариантов использования капитала, предусмотренных законодательством, - это направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на будущую накопительную пенсию мамы. Направить на счет будущей накопительной пенсии можно как всю сумму материнского капитала, так и его часть. При этом средства капитала, направленные на накопительную пенсию, будут ежегодно увеличиваться за счет дохода от их инвестирования, полученного выбранным страховщиком (ПФР или НПФ).

Если застрахованное лицо доверяет формирование своей будущей пенсии управляющей компании (УК), в том числе и государственной (Внешэкономбанк), то установление и выплату пенсионного обеспечения будет производить Пенсионный фонд Российской Федерации.

При формировании пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде выплату средств пенсионных накоплений будет осуществлять этот негосударственный пенсионный фонд, куда и следует обращаться гражданину.

После назначения страховой пенсии обладатель материнского капитала может выбрать форму назначения накопительной пенсии, сформированной за счет средств маткапитала:

- в виде срочной пенсионной выплаты, которая длится не менее 10 лет;

- в составе накопительной пенсии, определенной с учетом ожидаемого периода выплаты пенсии;

- в виде единовременной выплаты, если размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии. Этот вариант особенно удобен в случае, если речь идет об остатках материнского капитала.

Важно знать, что в случае смерти гражданина после назначения ему срочной пенсионной выплаты, в состав которой входят средства материнского капитала, невыплаченный остаток средств может получить отец ребенка (усыновитель) или ребенок (дети), если нет отца.