Слышала о новом законе, касающемся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны. Не могли бы вы прокомментировать его суть?

Анастасия



Уважаемая Анастасия, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, Федеральный закон от 18 июля 2017 г. №162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» вступает в силу с 1 января 2018 года и включает в себя положение о том, что детям-подкидышам теперь положена социальная пенсия.

Этот очень важный закон сенаторы даже назвали восстановлением исторической справедливости, так как до его принятия так называемые дети-подкидыши, в документах которых нет информации о родителях, не попадали в поле зрения социального законодательства. То есть их сверстники, лишившиеся родителей, имели право на социальную пенсию по потери кормильца, а эта категория сирот - нет. Дело нередко доходило до суда. Правда, справедливо нужно заметить, что уже суды первой инстанции принимали решение в пользу ребенка.

В соответствии с новым законом к числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Социальная пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее (это дата составления записи акта о рождении). Сумма пенсии составит 10068,53 рубля.

Выплаты будут доступны до совершеннолетия или до 23 лет, если гражданин учится по очной форме в учебном заведении.

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен. Принятие Федерального закона завершает реализацию пятилетней Национальной стратегии действий в интересах детей.