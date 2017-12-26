С таким вопросом «Казанские ведомости» обратились к известным людям нашего города накануне встречи Нового года.



Людмила Андреева, заместитель главы муниципального образования г. Казани:

- 2017-й был непростым годом... В Казани прошло много событий, но мне год запомнится акциями, что проводил комитет по делам детей и молодежи, и особенно акцией «Добрая Казань». Если в прошлые годы, когда мы только начинали, мне казалось, что это разовая акция, то сейчас я поняла: «Добрая Казань» - это то, чем живет город, это привычная жизнь горожан. Хорошо, что и депутаты закрепили за собой шефство над социальными учреждениями и будут курировать их весь год. Особенно удивило участие молодежи в благотворительных акциях - это значит, что ее воспитание идет в правильном направлении.

Ляйля Гарифуллина, депутат Казанской городской Думы:

- Если в личном плане, то прежде всего удачной премьерой моей дочери (в октябре Аида Гарифуллина получила премию от немецкой музыкальной индустрии за дебютный альбом. - Прим. ред.), ее номинацией на престижную музыкальную премию «Грэмми»… Грустно от того, что ушел из жизни музыкант и великий певец Дмитрий Хворостовский - это невосполнимая утрата для мировой культуры. Если из событий республиканского масштаба, то приятно, что мы соответствуем третьей столице России, проводится много спортивных и культурных мероприятий. Это все делается по большому счету для будущего поколения, и мы можем быть спокойны, что наши дети будут образованными, здоровыми, культурными.

Рашит Низамов, ректор КГАСУ:

- В этом году у меня родился внук! А еще то, что мы успешно провели в этом году Кубок конфедераций. Плюс победы студентов нашего вуза в международных архитектурных конкурсах - а это было нелегко, поскольку среди вузов были и такие престижные заведения, как Оксфорд, Гарвард… Сейчас студенты благодаря выигранным грантам проходят стажировку за границей. Рад, что мы достойно представляем Татарстан и Россию на международном уровне.

Лилия Бакулина, декан юридического факультета КФУ:

- Наверное, больше всего запомнился благотворительным балом студентов и преподавателей юридического факультета КФУ в рамках мероприятий акции «Добрая Казань». И хотя идея благотворительности у всех на устах, когда начинаешь что-то делать, понимаешь, как это непросто. Тема актуальная и в связи с появившимся мошенничеством в этой сфере.

Светлана Вострикова, председатель комитета физической культуры и спорта исполкома г. Казани:

- К сожалению, спорт все больше становится политикой, а должен быть вне политики. Потому что спорт - это прежде всего здоровье, здоровый образ жизни. Из-за спортивных скандалов у детей-спортсменов пропадает желание прославить свой город, республику, страну… Рада, что благодаря построенным спортивным объектам спорт хорошо развивается в Казани. В этом году мы поняли, что казанцам стало тесно в имеющихся спортивных сооружениях. Так что в будущем году в Казани появятся два футбольных поля и бассейн.