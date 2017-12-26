В новогоднюю ночь в Казани работу автобусов, трамваев и троллейбусов планируется продлить до 2.00, метрополитен будет работать до полуночи. 1 января общественный транспорт выйдет на маршруты в 7.00 и будет перевозить пассажиров до 24.00.



С 30 декабря по 8 января транспортное обслуживание горожан будет организовано по графикам выходного дня, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Рождество Христово, 7 января, после окончания праздничной службы к 1.30 на остановочный пункт «Центральный стадион» будут поданы девять автобусов и один троллейбус, они повезут пассажиров во все районы города.

В круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» 8 (843) 275-30-50.

Стационары города с 1 по 8 января будут работать круглосуточно, госпитализация осуществляется по территориальному принципу.

Взрослые поликлиники с 1 по 8 января будут работать с 9.00 до 17.00 по следующему графику:

- 1, 2, 4, 5, 7, 8 января - дежурные терапевтические бригады;

- 3 и 6 января - в усиленном режиме - терапевтические бригады, специалисты узкого профиля, диагностические службы (в том числе рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинет неотложной службы), травматологический пункт с дневным режимом работы.

Женские консультации работают 3 и 6 января. Центр перинатальной диагностики на ул. Серова работает 3 и 5 января с 8.00 до 19.00, а на ул. С.Хакима - 6 января с 8.00 до 20.00.

Детские поликлиники 2, 4 и 6 января работают по субботнему графику (с 9.00 до 17.00, вызовы принимаются до 16.00), 8 января - по воскресному графику (с 9.00 до 15.00), 2 и 5 января - в усиленном режиме: прием будут вести педиатры, отоларинголог, хирург. Будут работать рентгенологический кабинет и лаборатория.

2, 5 и 6 января для детей Заречья с 9.00 до 17.00 будет работать травмпункт на базе детской городской больницы №1 (ул. Декабристов, 125а), в другие дни и в ночное время - травмпункты городской больницы №12 и городской больницы №7.

2 и 5 января для детей Вахитовского, Приволжского и Советского районов с 9.00 до 17.00 будет работать травмпункт поликлиники «Азино» по ул. Бигичева, 20, в другие дни и в ночное время - травмпункт РКБ.

Родители с детьми за амбулаторной помощью могут обратиться в приемное отделение детских городских стационаров с круглосуточным режимом работы во все дни недели. Травматологическая помощь населению будет оказываться: амбулаторная - в круглосуточных травмпунктах, стационарная - в травматологических отделениях больниц.