Казань накрыла хвойная волна. В городе работают елочные базары, и с каждым днем сосен и елочек на них становится все больше. Увеличилось ли количество покупателей и за какую цену можно приобрести лесных красавиц, узнали корреспонденты «Казанских ведомостей».

В этом году на Московском рынке под елочный базар выделили две большие площадки: одна параллельно улице Шамиля Усманова, другая - улице Энергетиков. Ели, сосны, пихты на любой вкус и кошелек, а также размер. В основном здесь торгуют хвойными деревьями из Марий Эл и Пермского края.

- Целыми фурами привозим к вам елки, - говорит продавец из Перми, он же водитель, представившийся Владимиром. - В ноябре уже начали заготавливать деревья, собирать их в машины. Двое суток в дороге - и в Казани. Здесь я уже десять дней. Мой напарник на другой фуре сдал оптом товар среднеазиатским перекупщикам и уехал. Половину фуры я тоже отдал за полцены оптовикам, а оставшуюся часть хочу продать сам. И мне хочется заработать.

Среднеазиатский торговец просит 250 рублей за метровую пермскую елочку. Потолок - 1,5 тысячи рублей. Соснами в основном торгуют представители соседней Марий Эл. Сосны стоят дороже, чем елки.

Высота - метр с небольшим, нижняя ветка сломлена, вся сосна какая-то кособокая. И за эту «красоту» продавщица требует 600 рублей!

- Она же страшненькая! - возмущаюсь я.

- Хорошо, отдам за 500, - тут же делает уценку торговка.

Походили по рядам, приценились, увы, та продавщица оказалась не наглой. Это цены в нынешнем году кусачие. Сосны - от 600 рублей до 2 тысяч, пихты - от 3 до 5 тысяч рублей. Букеты из ели и пихты - 100 - 150 рублей, из кедра - 150. Если продавцы добавляют в эти букеты немного креатива в виде мишуры, то стоимость товара возрастает на 50 рублей.

Только вот покупателей на елочных базарах единицы. Скучают продавцы, бродят от безделья среди своих сосен и елок и шутливо кричат: «Ау, люди! Где вы? Налетайте, покупайте!» На момент нашего репортажа на календаре был вторник, 26 декабря.

Обычно в это время на елочных базарах бывает большой покупательский спрос. Но в этом году у казанцев что-то не особо виден предновогодний настрой.

- Куплю сосенку, а где буду хранить? - отвечает вопросом на вопрос пенсионерка Жамиля апа. - Да и нужды в этом нет. Внуки выросли, сами покупают и украшают. Я вон лучше гуся куплю, зажарю и детей в гости позову. И то будет польза.

- Рано еще, да и времени пока нет, - говорит другая посетительница рынка, представившаяся Еленой. - В пятницу придем вместе с супругом, все зараз купим: и елочку, и мясо, и рыбку.

Продавцы на елочных базарах хоть и приунывшие, но все же бодрого расположения духа не теряют. Они рассчитывают на последние предпраздничные дни. Вот уж тогда им будет жарко - только успевай упаковывать деревья.

- Вечером 31 декабря тоже будете продавать?

- А как же? Куй железо, пока горячо, зарабатывай, когда есть возможность.

От елок мы перешли к продуктам для новогоднего стола. В этом году пока нет большого скачка цен. На птицу цена остается такой же, как в прошлом году: тушку гуся можно купить за 1 - 2 тысячи рублей - в зависимости от веса. Столько же стоит тушка индейки. Килограмм говядины, телятины - 300 - 450 рублей. Фрукты если и подорожали, то пока не намного. Яблоки, бананы, мандарины - в пределах 100 рублей за килограмм. Увеличилась стоимость огурцов и помидоров, за овощи в среднем придется выложить 200 - 250 рублей за кило.