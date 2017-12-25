Хоккеисты казанского «Ак Барса» в Астане крупно обыграли «Барыс - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

У «Ак Барса» в составе дебютировал голкипер Александр Шарыченков, а Джастин Азеведо впервые вышел на лед поле травмы. Гости уверенно играли на контратаках, в первом периоде отличились Ландер и Язьков. Во втором периоде Клинкхаммер реализовал буллит.

И только после гола Галиева хозяева наконец размочили счет – 4:1. Но в начале третьего периода Ландер оформил дубль. Двумя голевыми передачами отметился Зарипов. Правда, в конце матча «барсы» сами привезли себе еще один гол – защитник и голкипер гостей не разобрались в простой ситуации – 5:2.