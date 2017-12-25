Несмотря на предновогодние хлопоты и разыгравшуюся метель, участники прошедшего 25 декабря парада супергероев были настроены на победу.

Парад прошел впервые в истории Казани и собрал несколько десятков участников. Человек-паук, Бэтмен, Джек-воробей и даже женщина-кошка пришли в этот день к Музею восстания машин в ТРЦ «Родина», чтобы продемонстрировать свои суперспособности. Герои соревновались в ловкости, смелости, а также декламировали стихотворения, которые подготовили специально для парада.

Победителям вручили памятные подарки. Самому младшему участнику парада - четырехлетнему Самату, который пришел в самодельном костюме Бамблби, достался особый приз.

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