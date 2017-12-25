В Казанской Ратуше на этой неделе проходят новогодние представления.

Бал-маскарад «Новые приключения Щелкунчика» смогут бесплатно посетить более тысячи казанских ребят. От имени мэра Казани на представление приглашены одаренные дети, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей.

Одно из представлений посетил мэр города. Ильсур Метшин поздравил ребят с наступающим праздником.

«Для меня большое удовольствие поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, чтобы вы радовали нас, родителей, бабушек-дедушек своими успехами, - поприветствовал юных зрителей Ильсур Метшин, после чего обратился ко взрослым: - Дорогие родители, в вашем лице я хочу поблагодарить всех жителей Казани за созидательный 2017 год, который мы проработали каждый на своем месте, делая все для того, чтобы Казань становилась краше, уютнее, красивее. Чтобы наши дети имели все возможности в этом замечательном городе развивать свои таланты. Чтобы они учились хорошо, были такими же непосредственными, настоящими и обязательно верили в чудо, в то, что придут Дед Мороз и Снегурочка и осуществят все их мечты. Я вас от всей души поздравляю», - сказал градоначальник.

А потом начался новогодний бал-маскарад по мотивам знаменитого произведения Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» под музыку Петра Чайковского. Эта история о бесстрашном Щелкунчике, доблестной победе над Мышиным королем на протяжении уже двух веков учит дружбе и безграничной вере в чудо. В представлении задействованы лучшие творческие коллективы Казани, ведущие вокалисты, музыканты, хореографы, танцоры, иллюзионисты. Оно подготовлено казанским камерным театром «Сдвиг» под руководством режиссера, заслуженного работника культуры Татарстана Михаила Волконадского.