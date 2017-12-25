В минувшую субботу, 23 декабря, около 11 часов утра в Лениногорске в доме №25 по проспекту Шашина вспыхнул пожар - выгорела кухня на площади 6 кв. м в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

В тот момент в квартире находились два восьмилетних брата-близнеца, взрослых дома не было.

Увидев пожар на кухне, дети испугались и побежали в зал, где стали стучать в окно и просить о помощи. Тем временем помещения квартиры быстро заполнял дым.

- Еще до прибытия пожарных подразделений проходивший мимо неизвестный мужчина отреагировал на крики о помощи, разбил оконные стекла и принял детей с оконного проема, после чего, убедившись, что опасность им не угрожает, ушел. С признаками отравления продуктами горения дети госпитализированы в Лениногорскую ЦРБ, - такие подробности спасения ребят рассказал начальник ОНД и ПР по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Альберт Зарипов.

Неизвестного героя для уточнения обстоятельств произошедшего просят обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Лениногорск, ул. Агадуллина, 14) или позвонить по тел. 8 (85595) 2-74-25, сообщает пресс-служба МЧС Республики Татарстан.