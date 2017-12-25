Уходящий год для сельскохозяйственной отрасли РТ сложился удачно. Несмотря на прохладное лето, в Татарстане собран хороший урожай. Валовый объем сельхозпродукции во всех типах хозяйств составил около 260 млн рублей.

Республиканская продукция составляет 4,5% от общероссийской. Это при том, что на РТ приходится 2,3% от всей обрабатываемой земли в России. Такие цифры озвучил первый заместитель министра сельского хозяйства РТ Николай Титов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», подводя предварительные итоги работы отрасли за год.

Урожай-2017: Татарстан в лидерах

В 2017 году удалось собрать рекордный урожай сахарной свеклы - более 3 млн тонн (прирост к прошлому году составил 30%). Валовый сбор зерна составил 4,8 млн тонн (рост - 18%), картофеля - 1,5 млн тонн.

- Среди регионов Татарстан занимает лидирующее место по производству молока, первое место по производству картофеля, - отметил Николай Титов.

Кроме того, республика входит в топ-10 субъектов РФ по производству сахарной свеклы, мясной продукции и зерна.

Во многом таких результатов удалось добиться за счет государственной поддержки сельского хозяйства через систему республиканских программ. Оказывается значительная поддержка крестьянским фермерским хозяйствам. Николай Титов сообщил, что сегодня в Татарстане действуют 1,2 тысячи семейных ферм, 504 из которых - высокотехнологичные. Еще около 100 ферм находятся в стадии строительства, то есть спрос однозначно имеется. Суммарно доля малых и крестьянско-фермерских хозяйств составляет 50% от валового объема, подчеркнул спикер. За минувший год личным подсобным хозяйствам выделено свыше 280 млн рублей субсидий. Становятся популярными и мини-фермы, где содержатся 5 - 10 коров. В настоящее время в министерстве обсуждается вопрос об увеличении выделяемых таким фермам сумм - до 300 тысяч рублей.

Закупочные цены - болезненный вопрос

По словам Николая Титова, результаты валового производства - это просто бальзам на душу. Но при этом он отметил, что приходится принимать множество звонков от сельхозтоваропроизводителей, которые жалуются, что зерно в закупочной цене упало практически в два раза, та же проблема и с сахарным песком.

- В прошлом году на ярмарках мы продавали сахарный песок по цене 45 рублей за килограмм, а сегодня - по 30. Отпускная цена вообще 26 - 27 рублей. Катастрофически низкая цена! Снижение цен произошло и на другую продукцию - мясо птицы, свинину, - констатировал Николай Титов. По итогам года по этим направлениям потеря выручки составляет более 1,5 млрд рублей, заметил спикер.

Аналогичные проблемы наблюдаются по всей России. Одной из причин первый замминистра назвал поставки продукции из Беларуси - сухого молока, сыров. На рынке происходит демпинг цен. Хотя качество татарстанской продукции на порядок выше.

- Цены на хлеб, молоко в магазинах не упали. А вот рынок... Извиняюсь, дикий рынок, нас немножко будоражит, - признался Титов.

Тем не менее в этой ситуации массового банкротства предприятий сельскохозяйственной отрасли не предвидится. Объемы государственной поддержки сельхозпредприятий не уменьшатся.

Обратная связь

С большим размахом в городах Татарстана прошли осенние ярмарки. Они стартовали 16 сентября. На торговые площадки была завезена продукция от производителей более чем на 1 млрд рублей. Это 17,8 тысячи тонн картофеля и овощей, более 1,5 тысячи тонн мяса, 777 тонн муки. Казанцы могли приобрести продукцию на 10 торговых площадках и 7 шатровых ярмарках. Для пенсионеров на некоторых торговых площадках были организованы бесплатные чаепития с угощением блинами и выпечкой.

В ходе ярмарок удалось удерживать цены на уровне, который ниже, чем в торговых сетях. При этом качество продукции порой бывает значительно выше.

На ярмарках действовала и система обратной связи, где любой горожанин мог оставить отзывы и предложения о работе. Николай Титов отметил, что в этом году была проведена работа по выбору ассортимента товаров. К примеру, не производился массовый завоз сена, в меньших объемах поставлялось зерно. При необходимости покупатели могли оставить заявки со своими контактными данными и указанием товара, который их интересует. Таким образом, за период проведения ярмарок жители республики смогли приобрести нужную им качественную продукцию.