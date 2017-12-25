Торжественная церемония награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года - 2017» состоялась в Казани, в ГТРК «Корстон».

В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие.

Торжество началось с демонстрации документального фильма «Татарстан-2017» об экономических итогах региона в уходящем году.

Затем с приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратился Президент РТ Рустам Минниханов. Он кратко подвел итоги уходящего года, обозначил основные задачи на 2018 год, отметил вклад директорского корпуса республики в решение задач социально-экономического развития и поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав успехов в работе, здоровья, семейного благополучия.

«Благополучие республики зависит от состояния ее экономики, - отметил Президент Татарстана. - Уходящий 2017 год был непростым, тем не менее сегодня можно с уверенностью сказать, что республика по объемам валового регионального продукта имеет рост порядка 3%, по объемам промышленной продукции - свыше 2%, сельскохозяйственной продукции мы произвели на 5% больше, чем в прошлом году. Это огромный труд наших коллективов, наших руководителей, конечно, налогоплательщиков, которые формируют значительную часть федерального бюджета, а также республиканского и муниципального бюджетов. По оценке наших налоговых служб, на территории республики формируется порядка 840 млрд рублей налоговых отчислений, и основная часть - порядка 70% - перечисляется в федеральный бюджет. Сегодня Республика Татарстан - один из крупнейших налогоплательщиков нашей страны. А в масштабах Приволжского федерального округа мы занимаем первую позицию. И в этом заслуга ваша и ваших трудовых коллективов», - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия - лауреатам республиканского общественного конкурса «Руководитель года - 2017».

По словам Рустама Минниханова, именно благодаря успехам в экономике республика может сегодня реализовать масштабные социальные проекты, нарастить объемы капитального строительства по линии бюджетных и внебюджетных средств, выполнить объемы дорожных работ.

«У нас в республике реализуются большие программы в сфере нефтепереработки и нефтехимии, - продолжил Рустам Минниханов. - Мы в ближайшее время введем новый нефтеперерабатывающий комплекс на 6 млн тонн, запустим еще 4 установки на «ТАНЕКО». Завершаются работы по комплексу глубокой переработки нефти на «ТАИФ-НК». Огромнейший проект будет реализован на «Нижнекамскнефтехиме»- «Этилен-600». Большие проекты реализуются в регионе и в сфере энергетики. Новые модели, новые кабины и новые двигатели разрабатывает и выпускает ПАО «КАМАЗ».

Далее Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград Республики Татарстан - орден «Дуслык», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль «За доблестный труд» и другие.

Президент Татарстана также вручил восьмой том Книги благотворителей и благодарственные письма Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.

Так, восьмой том Книги благотворителей и благодарственные письма фонда «Возрождение» вручены руководителям предприятий и организаций, оказавшим в 2017 году значимую поддержку проекту возрождения историко-культурного наследия: генеральному директору ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, депутату Госсовета РТ Наилю Маганову, генеральному директору АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову, начальнику Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре Мазиту Салихову.

Затем было объявлено решение конкурсной комиссии под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина о лауреатах республиканского общественного конкурса «Руководитель года» по итогам 2017 года.

Алексей Песошин напомнил, что общее руководство осуществляет конкурсная комиссия, образованная указом Президента РТ. Функции оргкомитета конкурса выполняет Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан в лице учрежденного ею фонда «Татарстан. Руководители XXI века». Перечень номинаций и показателей для определения лауреатов конкурса по итогам 2017 года утвержден с учетом наиболее актуальных направлений социально-экономического развития республики, определяемых ежегодным Посланием Президента Татарстана Госсовету и решениями правительства РТ.

«В текущем году претендентами на звание лауреата стали 123 руководителя предприятий и организаций различных отраслей и сфер экономики, обеспечивших вместе со своими коллективами в 2017 году высокий уровень показателей предприятия в целом и особо отличившихся в направлениях деятельности, предусмотренных номинациями конкурса», - сказал Алексей Песошин.

В ходе церемонии были названы имена 25 лауреатов - победителей конкурса в 2017 году. «Эти кадры - наша гордость и основа благополучия республики, - заявил Алексей Песошин. - Важны позиция и высокая ответственность руководителей предприятий. Уверен, они обеспечат дальнейшее развитие экономики и рост инновационных направлений».

Лауреатам вручены золотые нагрудные знаки и дипломы, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Лауреатами конкурса «Руководитель года - 2017» стали:

в номинации «За высокую конкурентоспособность»:

Андрей Фомичев - генеральный директор ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П.Титова», Набережные Челны;

Рустам Халимов - заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, Альметьевск;

Константин Кириченко - генеральный директор АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта», Альметьевск;

в номинации «За инвестиционную активность»:

Ахмет Аджай - генеральный директор ООО «Джошкуноз Алабуга», Елабужский муниципальный район;

Светлана Барсукова - генеральный директор АО «АГРОСИЛА», Казань;

Дмитрий Демидов - директор филиала ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3, Казань;

Евгений Степанов - генеральный директор ООО «АйСиЭл Техно», Лаишевский муниципальный район;

в номинации «За достижения в инновационной деятельности»:

Вильдан Хусаинов - генеральный директор ООО «Диджитал Лоялти Систем», Казань;

Михаил Швецов - директор Бугульминского механического завода ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, Бугульма;

в номинации «За высокую социальную ответственность»:

Ильдар Мухамадеев - директор ООО «УК «Система-Сервис», Альметьевск;

Раузил Хазиев - генеральный директор АО «Татэнерго», Казань;

в номинации «За активное развитие кадрового потенциала»:

Лариса Газизова - директор по персоналу филиала ООО «ЛЕОНИ РУС», Набережные Челны;

Шайдулла Салахов - директор ООО «Агрокомплекс «Ак Барс», Арский муниципальный район;

Денис Деревянкин - руководитель казанского офиса АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Казань;

в номинации «За внедрение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ»:

Евгений Мартынов - директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете министров Республики Татарстан», Казань;

Рифхат Сахабутдинов - директор Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти (ТатНИПИнефть) ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, Бугульма;

в номинации «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса»:

Дамир Каюмов - генеральный директор ООО «МебеЛев», Мензелинск;

Эльвир Мухарямов - генеральный директор ООО «Казань-Восток-Сервис», Казань;

Хабир Фасхетдинов - директор ООО «Алан», Тюлячинский муниципальный район;

в номинации «За формирование безопасных и здоровых условий труда»:

Рустем Гайнуллов - генеральный директор ООО «Домкор Индустрия», Набережные Челны;

Ильнар Зиганшин - директор ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей», Зеленодольск;

в номинации «За создание нового производства»:

Артур Егоров - генеральный директор АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», Зеленодольск;

Манфред Киндерманн - генеральный директор ООО «Кнорр-Бремзе КАМА», Набережные Челны;

Олег Коробченко - председатель совета директоров ООО «Барс Технолоджи», Елабужский муниципальный район;

Айрат Миннуллин - генеральный директор ООО «Волгадорстрой», Казань.