Год назад президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам была утверждена программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности». В Татарстане реформа затронула 7 видов регионального контроля. Об изменениях в сфере регионального государственного экологического надзора журналистам рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РТ, главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.

Спикер отметил, что на территории Татарстана надзор осуществляют 8 территориальных управлений. В данные ведомства предприятия и юридические лица могут обратиться, чтобы сообщить о нарушениях природоохранного законодательства.

Напомним, предприятия республики, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, находятся на учете в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. Фаяз Шакиров рассказал, что они делятся на четыре категории. Например, первая - это объекты, оказывающие значительное негативное воздействие (они подлежат федеральному надзору). А в четвертую категорию включены объекты с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. Присвоение категории происходит на основании заявок самих природопользователей, т. е. по сути работа строится на доверии. Четвертая категория вообще не подлежит плановой проверке экологов, правда, это правило будет нарушено, если поступят жалобы на это предприятие или будет выявлен факт загрязнения окружающей среды.

На сегодняшний день в Татарстане около тысячи предприятий, которые относятся к первой категории. Также среди поставленных на учет 2812 объектов 5% отнесены ко второй категории, 33% - к третьей, и большая часть - 62% - оказывает минимальное негативное воздействие.

С начала 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов РТ начало переход от практики штрафов за нарушения к предупреждениям. Если при первом правонарушении не причинен вред окружающей среде, здоровью людей, то в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства будет вынесено только предупреждение. Наличие вреда выявляется, например, по результатам анализа почвы. По предварительным данным, такая практика позволила избежать штрафов на общую сумму 5 млн рублей, сообщил спикер. Если в 2016 году было вынесено всего 146 предупреждений и предостережений, то за этот - 763.

Фаяз Шакиров подчеркнул, что в этом году была снижена административная нагрузка на предприятия и граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, повышена прозрачность сферы надзора.