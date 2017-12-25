После капитального ремонта открылся Культурно-досуговый комплекс им. В.И.Ленина. В здании прошла первая после ремонта новогодняя елка для детей Авиастроительного района.



Работы в здании 1960 года постройки были выполнены в рекордные сроки. Начались они в марте 2017 года. Сооружение общей площадью 9292,3 кв. метра отремонтировали изнутри и снаружи. В частности, были укреплены стены, заменена крыша, проведены отделочные работы, сообщается на официальном портале мэрии города.

Результаты восстановительных работ оценили Президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

При проведении капремонта специалистам удалось сохранить элементы советского неоклассицизма и сталинского ампира. Стены окрашены в мягкий бежевый цвет, на лестничных пролетах между первым и вторым этажами обновлены панно с изображением трудящихся, на полу уложен новый паркет. В комплексе нет кричащих вывесок и современных стеклянных дверей, а гардероб, как и прежде, отделан деревом. Полностью обновили кинозал, танцклассы, спортивный зал, просторный холл.

Культурно-досуговый комплекс им. В.И.Ленина обслуживает микрорайон Соцгород и часть Московского района. На базе комплекса работают 49 клубных формирований, в которых участвуют 2 тысячи человек. Каждый год здесь проходит до 370 мероприятий, которые посещают более 200 тысяч человек. Во время капитального ремонта занятия проводились в общеобразовательных и художественных школах города. Теперь КДК им. В.И.Ленина официально открыт.

«Этот дворец культуры очень востребован. Долгие годы здесь требовалось провести ремонт, - заметил Рустам Минниханов. - Я призываю к тому, чтобы он был предоставлен нашим детям и взрослым, чтобы они могли заниматься творчеством».

Здание имеет статус вновь выявленного объекта культурного наследия. По словам главного архитектора проекта восстановления, известного архитектора-реставратора Ирины Аксеновой, сохранить исторический облик здания было непросто, ведь многие внутренние элементы, например паркет и двери, были сильно изношены.

«Здесь была достаточно большая посещаемость, в советское время это был культурно-досуговый центр крупнейшего района, - рассказала она. - Во время капитального ремонта был проведен колоссальный объем историко-архивных исследований. К счастью, были найдены именно те самые архивные чертежи, по которым изначально дворец культуры был построен». Сейчас для внутреннего оснащения КДК закупается необходимая аппаратура, мебель, световое оборудование.

КДК им. В.И.Ленина вошел в программу капремонта домов культуры, инициированную Президентом Татарстана. Решение о проведении комплексного капитального ремонта было принято в августе 2016 года. В КДК им. В.И.Ленина находится 245 помещений, в том числе 2 зрительных зала на 780 и 200 мест, 15 досуговых помещений.