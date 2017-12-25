Правительство РФ намерено утвердить период безвизового въезда дл зрителей ЧМ-2018. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, безвизовый въезд на территорию России по персонифицированной карте зрителя начнется за десять дней до даты первого матча и заканчивается в день последнего матча. Таким образом, безвизовый режим будет действовать с 4 июня по 15 июля.

Медведев также сообщил, что в ближайшие дни правительство уточнит маршруты для болельщиков. Также Премьер-министр России сообщил, что аккредитованные на чемпионат представители СМИ смогут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом.