Об этом заявил глава службы информации ОКР Константин Выборнов.

«На данный момент планируется сделать Дом болельщиков. Если у нас все будет нормально, то из Дома болельщиков планируются прямые включения, трансляции, встречи со спортсменами. Эту опцию мы хорошо обкатали на Играх в Рио», - цитирует Выборнова ТАСС.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от зимних игр в Южной Корее из-за допингового скандала. Теперь спортсмены из РФ смогут участвовать на ОИ лишь под нейтральным флагом. Полный список российских спортсменов, которые смогут принять участие в ОИ-2018, будет обнародован не позднее 28 января.