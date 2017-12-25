На площадке особой экономической зоны «Иннополис» в скором времени появятся 8 новых резидентов.

Заявки от них были рассмотрены на сегодняшнем заседании наблюдательного совета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ. Общая сумма инвестиций от заявленных резидентов - более 650 млн рублей. Рассмотренные компании будут разрабатывать облачную 4D-геоинформационную платформу, видеоплатформы «Руформ», платформы хранения данных с применением технологии блокчейн и ряд других проектов.