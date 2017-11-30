Разработка мультимодальных туристических маршрутов сейчас ведется в Казанском регионе ГЖД.

В этом году был закончен капитальный ремонт станции Свияжск, сообщил замначальника Горьковской железной дороги по Казанскому ТУ Александр Черемнов. В планах организовать автобусное сообщение станции с островом-градом. Отметим, что расстояние между объектами составляет порядка 15 км. Сейчас большинство туристов приезжает в Свияжск автомобильным транспортом. Напомним, что для повышения туристической привлекательности в декабре была запущена электричка в Кырлай.